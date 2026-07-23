Showtimes for Sakamoto Days in Astana on 23 July 2026 Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 10:40 from 2000 ₸ 18:30 from 4000 ₸ 23:10 from 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 11:00 from 2000 ₸ 15:00 from 3000 ₸ 18:05 from 3800 ₸ 22:35 from 3800 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 15:00 from 3000 ₸ 16:00 from 3000 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 11:10 from 2600 ₸ 13:50 from 2600 ₸ 14:50 from 2600 ₸