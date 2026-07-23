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Kinoafisha Films Sakamoto Days Showtimes for Sakamoto Days (2026) in Astana today

Showtimes for Sakamoto Days (2026) in Astana today

Sakamoto Days
Sakamoto Days Action, Comedy, Crime 2026 / Japan
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Today 23 Tomorrow 24
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Showtimes for Sakamoto Days in Astana on 23 July 2026
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
10:40 from 2000 ₸ 18:30 from 4000 ₸ 23:10 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
11:00 from 2000 ₸ 15:00 from 3000 ₸ 18:05 from 3800 ₸ 22:35 from 3800 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
15:00 from 3000 ₸ 16:00 from 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
11:10 from 2600 ₸ 13:50 from 2600 ₸ 14:50 from 2600 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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