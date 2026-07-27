Не только «Кольца власти»: 3 самых ожидаемых сериала осени 2026 года

Осень традиционно считается главным сезоном больших телевизионных премьер, и этот год не станет исключением. Уже совсем скоро зрителей ждут продолжения громких хитов, долгожданные экранизации и возвращение любимых героев. Я выбрала три сериала, которые этой осенью точно окажутся в центре внимания.

«Джентльмены» (2 сезон)

Продолжение криминального хита Гая Ричи откроет осенний сезон уже 3 сентября.

В первом сезоне Эдди неожиданно оказался втянут в преступный мир, а теперь ему предстоит сделать следующий шаг. Вместе со Сьюзи Гласс герой попытается расширить свою криминальную империю, и действие впервые выйдет далеко за пределы родового поместья.

Новые серии обещают еще больше фирменного юмора Гая Ричи, неожиданных сделок, колоритных преступников и эффектных разборок. К знакомым героям присоединятся новые персонажи, среди которых влиятельный мафиози Марко Моретти в исполнении Серджо Кастеллитто.

«Медленные лошади» (6 сезон)

Если говорить о лучших шпионских сериалах последних лет, «Медленные лошади» уже давно заслужили место в этом списке.

Шестой сезон стартует 16 сентября, а Джексон Лэмб в исполнении Гэри Олдмана снова возглавит команду самых необычных агентов британской разведки.

На этот раз сотрудники Слау-Хауса сами окажутся в центре опасной игры. Им предстоит скрываться от преследователей и одновременно разобраться в новом заговоре, где ставки окажутся гораздо выше, чем прежде. Судя по описанию, зрителей снова ждут фирменный британский юмор, напряженный сюжет и блестящая игра Олдмана.

«Властелин колец: Кольца власти» (3 сезон)

Главной фантастической премьерой осени станет третий сезон «Колец власти», который выйдет 11 ноября.

После событий второго сезона история наконец перейдет к одному из важнейших этапов Второй эпохи Средиземья. Саурон продолжит воплощать свой главный замысел — создание Единого кольца, а противостояние с эльфами выйдет на совершенно новый уровень.

Создатели обещают гораздо больше масштабных сражений, политических интриг и драматичных событий. Если первые сезоны были посвящены знакомству с героями и устройством мира, то теперь история должна перейти к тем событиям, которых поклонники Толкина ждали с самого начала.

Этой осенью зрителям явно будет чем заняться. Возвращение «Джентльменов», новый сезон «Медленных лошадей» и продолжение «Колец власти» — три совершенно разных проекта, объединяет которые одно: каждый из них имеет все шансы стать одним из главных сериалов конца 2026 года.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.