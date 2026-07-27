Мало кто знает, что в «Морозко» 1964 года сильно приукрасили финал: в сказке было совсем жутко — с оторванными руками и ногами

Впрочем, для народных сказок это было нормой.

Для многих «Морозко» — один из главных символов Нового года. Фильм Александра Роу с доброй Настенькой, смешной Марфушенькой и волшебным Морозко давно стал классикой советского кино. Но мало кто знает, что народная сказка, на которой он основан, была куда более жестокой. В некоторых версиях финал оказался настолько мрачным, что сегодня его трудно представить в семейном фильме.

В фильме Марфушеньку лишь наказали

Советская экранизация значительно смягчила оригинальную историю.

По сюжету Марфушенька отправляется в лес вслед за Настенькой в надежде получить богатые подарки и хорошего жениха. Однако грубость и жадность оборачиваются для нее лишь позором: вместо богатства Морозко вручает девушке трех свиней и сундук с воронами. Финал остается поучительным, но при этом вполне добрым и даже комичным.

В народной сказке все было намного страшнее

В одном из самых известных вариантов, который записал собиратель русского фольклора Александр Афанасьев, события развиваются гораздо мрачнее.

После того как падчерица проходит испытание и получает награду, мачеха отправляет в лес уже своих дочерей. Но девушки отвечают Морозко грубо и насмешливо. В результате сказочный хозяин зимы не прощает такого поведения — сестры попросту замерзают насмерть.

Есть и другая версия сказки, где наказание оказывается еще страшнее, передает arts_tobe. В ней дочь мачехи приходит в избушку Мороза, но вместо богатства получает жестокую расправу: разгневанный хозяин зимы отрывает ей руки и ноги.

Почему в кино все изменили

Такие сюжеты были вполне привычны для старинных народных сказок. Они не столько развлекали детей, сколько учили их уважению, скромности и послушанию, а наказания для отрицательных персонажей нередко были максимально суровыми.

Для советского семейного кино подобная жестокость была совершенно неуместна. Поэтому Александр Роу сохранил главную идею сказки — добро вознаграждается, а грубость и жадность наказываются, — но сделал это без трагических сцен.

Именно поэтому фильм «Морозко» пережил десятилетия и до сих пор остается одной из самых любимых зимних сказок. Он сохранил атмосферу волшебства и добрый финал, а самые страшные страницы народного фольклора так и остались известны лишь тем, кто знаком с оригинальными версиями сказки.

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