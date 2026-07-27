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Киноафиша Статьи Фанаты Фомы из «Невского» приготовились: НТВ показал первый отрывок из сериала «Число зверя» с Паламарчуком

Фанаты Фомы из «Невского» приготовились: НТВ показал первый отрывок из сериала «Число зверя» с Паламарчуком

27 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Число зверя»

Премьера уже совсем скоро.

Любителям мрачных криминальных историй стоит взять на заметку еще одну премьеру. Иви и НТВ представили первые материалы сериала «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. Судя по описанию, зрителей ждет не просто детектив, а история о серийном убийце, чьи преступления десятилетиями остаются загадкой.

О чем сериал

Главный герой — следователь по особо тяжким преступлениям Алексей Кирсанов. После угроз со стороны смоленской ОПГ он переводится на должность прокурора Ярославской области, надеясь начать новую жизнь.

Однако спокойствие заканчивается практически сразу. В одной из деревень жестоко убивают целую семью, а на телах жертв убийца оставляет кровавые цифры — так называемое «число зверя».

Во время расследования выясняется, что похожее преступление произошло еще в 1984 году. Тогда неизвестный расстрелял семейную пару и оставил на теле одной из жертв загадочную цифру. Совпадений становится слишком много, и следствие приходит к выводу, что за преступлениями может стоять серийный убийца, действующий на протяжении многих лет.

Что показали в первом отрывке

В опубликованной сцене Кирсанов обсуждает дело с врачом-психиатром. Именно специалист обращает внимание на сходство новых убийств с преступлениями прошлых лет и выдвигает версию о маньяке, который возвращается спустя большие промежутки времени.

Такой подход сразу задает сериалу атмосферу психологического триллера, где расследование строится не только на поиске улик, но и на попытках понять логику преступника.

Что говорят создатели

Режиссер Алексей Быстрицкий отметил, что сериал покажет узнаваемую атмосферу 90-х с погонями, криминалом и яркими приметами эпохи. Но главным в истории станут не перестрелки, а интеллектуальное противостояние следователей и опасного серийного убийцы.

По словам постановщика, авторы хотят рассказать не только о расследовании, но и о людях, чьи судьбы оказались сломаны на фоне больших перемен в стране.

Дата премьеры «Числа зверя» пока не объявлена. Однако первые материалы уже дают понять, что Иви и НТВ готовят один из самых мрачных российских детективов последних лет, в котором расследование загадочных убийств будет тесно переплетаться с психологией преступника и атмосферой переломной эпохи.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Число зверя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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