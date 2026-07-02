Расписание Захват в Астане на 2 июля 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 19:55 от 2200 ₸ 21:50 от 2200 ₸ Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 16:15 от 2800 ₸ 23:10 от 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 15:30 от 3200 ₸ 22:05 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 13:50 от 12000 ₸ 19:05 от 3800 ₸ 21:30 от 3800 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 13:50 от 2200 ₸ 15:20 от 2200 ₸ 20:50 от 2600 ₸ 22:20 от 2600 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D 17:15 от 2400 ₸ 18:30 от 2400 ₸ 20:00 от 2400 ₸ 21:30 от 2400 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 13:10 от 2200 ₸