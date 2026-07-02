Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Захват Расписание Захват (2025) в Астане на сегодня

Расписание Захват (2025) в Астане на сегодня

Захват
Захват боевик, спорт 2025 / Кыргызстан
Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Захват в Астане на 2 июля 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
19:55 от 2200 ₸ 21:50 от 2200 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
16:15 от 2800 ₸ 23:10 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
15:30 от 3200 ₸ 22:05 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
13:50 от 12000 ₸ 19:05 от 3800 ₸ 21:30 от 3800 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
13:50 от 2200 ₸ 15:20 от 2200 ₸ 20:50 от 2600 ₸ 22:20 от 2600 ₸
Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D
17:15 от 2400 ₸ 18:30 от 2400 ₸ 20:00 от 2400 ₸ 21:30 от 2400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:10 от 2200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
«Ребята, а это я ломаю дверь» и несу вам 8 вопросов по цитатам из советского кино: на все ответят только рожденные в СССР
В июле главными премьерами станут эти 3 зарубежных сериала: есть и неожиданный спин-офф «Теории большого взрыва»
В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10
После финала «Извне» включила «Остаться в живых» и ничуть не пожалела: в 2026 году его смотреть — сплошной кайф
Странно, что об этих сериала 2025 года мало говорят: №1 для любителей Кинга, а от №2 будут в восторге фанаты «Настоящего детектива»
Добавьте в список «Посмотреть позже» и включите на выходных: 5 ситкомов 90-х, которые актуальны даже в 2026 году
Думали, что вся сила Саурона в его Оке? Как бы не так: разбираемся, что значит этот жуткий глаз
Тайна, которую Джексон оставил за кадром: что на самом деле случилось с женами энтов во «Властелине колец»
В 2026 году Netflix покорил весь мир этими тремя фильмами: №1 зрители ждали долгих четыре года
Netflix в июне незаметно выпустил лучшую мелодраму 2026 года: мне 34, а я и смеялась, и плакала одновременно
Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать
Самый загадочный муж Хатидже — Хюсрев, который просто исчез: но что произошло на самом деле?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше