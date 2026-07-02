Showtimes for Захват in Astana on 2 July 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 13:10 from 2200 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 19:55 from 2200 ₸ 21:50 from 2200 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 16:15 from 2800 ₸ 23:10 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 15:30 from 3200 ₸ 22:05 from 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 13:50 from 12000 ₸ 19:05 from 3800 ₸ 21:30 from 3800 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 13:50 from 2200 ₸ 15:20 from 2200 ₸ 20:50 from 2600 ₸ 22:20 from 2600 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D 17:15 from 2400 ₸ 18:30 from 2400 ₸ 20:00 from 2400 ₸ 21:30 from 2400 ₸