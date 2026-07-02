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Kinoafisha Films Захват Showtimes for Захват (2025) in Astana today

Showtimes for Захват (2025) in Astana today

Захват
Захват Action, Sport 2025 / Kyrgyzstan
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Showtimes for Захват in Astana on 2 July 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
13:10 from 2200 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
19:55 from 2200 ₸ 21:50 from 2200 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
16:15 from 2800 ₸ 23:10 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
15:30 from 3200 ₸ 22:05 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
13:50 from 12000 ₸ 19:05 from 3800 ₸ 21:30 from 3800 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
13:50 from 2200 ₸ 15:20 from 2200 ₸ 20:50 from 2600 ₸ 22:20 from 2600 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D
17:15 from 2400 ₸ 18:30 from 2400 ₸ 20:00 from 2400 ₸ 21:30 from 2400 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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