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Расписание Приглашение (2026) в Астане на сегодня

Приглашение
Приглашение комедия 2026 / США
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Сегодня 2 Завтра 3 сб 4 вс 5 пн 6 вт 7 ср 8 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
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Расписание Приглашение в Астане на 2 июля 2026
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
13:55 от 2500 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 22:30 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
15:05 от 3200 ₸ 17:30 от 3200 ₸ 19:25 от 4000 ₸ 23:30 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
15:20 от 12000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 18:05 от 3800 ₸ 19:25 от 3800 ₸ 21:35 от 3800 ₸ 23:35 от 3500 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
22:40 от 2400 ₸
Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D
19:10 от 2400 ₸ 21:20 от 2400 ₸ 23:25 от 2400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
20:00 от 30000 ₸ 22:00 от 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
17:40 от 3000 ₸ 18:40 от 3000 ₸ 20:00 от 3400 ₸ 21:00 от 3400 ₸ 22:20 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
19:10 от 3400 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 21:30 от 3400 ₸ 22:30 от 3400 ₸ 23:50 от 3400 ₸ 00:50 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
15:00 от 10000 ₸ 16:00 20:40 от 10000 ₸ 21:40 22:10 от 3400 ₸ 23:00 от 10000 ₸ 23:10 от 3400 ₸ 00:00 00:20 от 3000 ₸ 01:20 от 3000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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