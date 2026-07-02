Расписание Приглашение в Астане на 2 июля 2026 Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 13:55 от 2500 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 22:30 от 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 15:05 от 3200 ₸ 17:30 от 3200 ₸ 19:25 от 4000 ₸ 23:30 от 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 15:20 от 12000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 18:05 от 3800 ₸ 19:25 от 3800 ₸ 21:35 от 3800 ₸ 23:35 от 3500 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 22:40 от 2400 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D 19:10 от 2400 ₸ 21:20 от 2400 ₸ 23:25 от 2400 ₸ Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж 2D 20:00 от 30000 ₸ 22:00 от 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 17:40 от 3000 ₸ 18:40 от 3000 ₸ 20:00 от 3400 ₸ 21:00 от 3400 ₸ 22:20 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 19:10 от 3400 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 21:30 от 3400 ₸ 22:30 от 3400 ₸ 23:50 от 3400 ₸ 00:50 от 3400 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 15:00 от 10000 ₸ 16:00 20:40 от 10000 ₸ 21:40 22:10 от 3400 ₸ 23:00 от 10000 ₸ 23:10 от 3400 ₸ 00:00 00:20 от 3000 ₸ 01:20 от 3000 ₸