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Киноафиша Статьи Многих героев не любят, но его — просто ненавидят: как погибнет Кристон Коль из «Дома дракона» в книге

Многих героев не любят, но его — просто ненавидят: как погибнет Кристон Коль из «Дома дракона» в книге

14 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Счастливого финала у него точно не будет.

Сир Кристон Коль уже давно стал одним из самых ненавистных персонажей «Дома Дракона». После перехода на сторону «зеленых» многие зрители ждут лишь одного — момента, когда герой наконец понесет наказание. И если сериал последует книге Джорджа Мартина, его ждет смерть, которая вряд ли похожа на героический финал.

Кристон хотел погибнуть как рыцарь, но ему этого не позволили

В романе «Пламя и кровь» Кристон Коул командует войсками «зеленых», однако постепенно оказывается в безвыходном положении. Его армия ослаблена, а впереди ждут силы противника.

Понимая, что битвы не избежать, Кристон пытается договориться о безопасном проходе. Когда получает отказ, он предлагает решить все по-рыцарски и вызывает троих противников на поединок.

Но лорды даже не собираются исполнять его желание.

Вместо красивой дуэли его просто расстреляли

Самое ироничное в судьбе Кристона заключается в том, что ему не дают умереть как герою.

Противники решают не рисковать и не дарить своему врагу шанс прославиться последним подвигом. Вместо честного поединка лучники выпускают в него стрелы и убивают практически сразу. После этого армия Коула терпит сокрушительное поражение в сражении, которое получило название «Пир мясника».

Для человека, который всю жизнь гордился своим рыцарским званием, такой конец оказывается особенно унизительным.

Актер считает своего героя гораздо сложнее, чем кажется

Кадр из сериала «Дом дракона»

Исполнитель роли Кристона Коула Фабьен Франкель не раз говорил, что не считает своего персонажа обычным злодеем.

Как отметил Франкель в интервью ExtraTV:

«Он не просто злодей. Он человек, который глубоко противоречив и пытается найти свое место в мире, который рушится».

Интересно, что со временем часть зрителей стала относиться к самому актеру гораздо теплее, четко разделяя исполнителя роли и его героя.

Если создатели «Дома Дракона» сохранят этот эпизод из «Пламени и крови», Кристона Коула ждет один из самых неожиданных финалов во всей истории «Танца драконов». Вместо эффектной последней битвы он погибнет быстро, без славы и без возможности доказать свою правоту с мечом в руках — именно так Джордж Мартин и завершил историю одного из самых противоречивых рыцарей Вестероса.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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