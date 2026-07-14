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Киноафиша Статьи HBO облажался, поэтому я попросила ИИ сделать самый логичный финал «Игры престолов»: в нем Дейнерис тоже умирает

HBO облажался, поэтому я попросила ИИ сделать самый логичный финал «Игры престолов»: в нем Дейнерис тоже умирает

14 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Но события развиваются логичнее.

Финал «Игры престолов» до сих пор остается одной из самых обсуждаемых концовок в истории телевидения. Одни приняли решение сценаристов, другие до сих пор считают восьмой сезон главным разочарованием десятилетия. Мне стало интересно: а каким мог бы быть финал, если попросить искусственный интеллект сохранить основные идеи Джорджа Мартина, но сделать завершение более логичным и эмоциональным? Вот что получилось.

Дейенерис все равно становится главной угрозой

Искусственный интеллект считает, что полностью менять судьбу Дейенерис не нужно.

Ее превращение в жестокую правительницу могло бы сработать, но только если показать этот путь постепенно. Вместо резкого перехода зрители несколько серий наблюдали бы, как потеря близких, предательства и жажда власти постепенно меняют героиню.

Тогда трагедия выглядела бы закономерной, а не внезапной.

Король Ночи должен был стать главным испытанием

Кадр из сериала «Игра престолов»

По мнению искусственного интеллекта, именно здесь сериал потерял больше всего.

Война с белыми ходоками должна была продолжаться несколько серий и затронуть почти весь Вестерос. Многие второстепенные герои погибли бы в долгой битве, а победа досталась бы огромной ценой.

После этого борьба за Железный трон уже выглядела бы не борьбой за власть, а спором о том, каким должен стать новый мир.

Джон Сноу получил бы достойный финал

Самое спорное решение восьмого сезона — судьба Джона.

По версии искусственного интеллекта, он действительно должен был убить Дейенерис, понимая, что иначе война никогда не закончится. Однако затем сам добровольно отказался бы от короны.

Не потому, что его сослали, а потому, что он всегда был человеком долга, а не власти. После этого Джон вновь отправился бы за Стену, но уже по собственной воле, окончательно замкнув историю героя, который всю жизнь защищал других.

Железный трон перестал бы существовать

Кадр из сериала «Игра престолов»

Еще одно изменение касается будущего Вестероса.

Вместо того чтобы просто выбрать нового короля, искусственный интеллект предлагает окончательно отказаться от системы, которая столетиями становилась причиной войн.

Железный трон уничтожается не только физически, но и символически. Великие дома создают совет, который совместно принимает важнейшие решения, а власть перестает зависеть от права рождения.

Такой финал лучше подчеркивал бы главную мысль всей истории: бесконечная борьба за трон приносила лишь новые трагедии.

Почему такой финал мог понравиться зрителям

Искусственный интеллект не предлагает полностью переписать «Игру престолов». Большинство ключевых событий остаются прежними: Дейенерис погибает, Джон не становится королем, а Железный трон исчезает.

Меняется другое — путь героев к этим решениям. У каждого поступка появляется больше времени, больше объяснений и больше эмоций.

И, кажется, именно этого многим не хватило в восьмом сезоне. Не столько другого финала, сколько ощущения, что история завершилась естественно, а не потому, что до конца сериала оставалось всего несколько эпизодов.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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