Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Я — Дункан Маклауд, родился 400 лет назад...»: вот в какой последовательности нужно смотреть «Горца», чтобы все понять

«Я — Дункан Маклауд, родился 400 лет назад...»: вот в какой последовательности нужно смотреть «Горца», чтобы все понять

14 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Горец»

Многие думают, что это один фильм, но там даже сериал сняли.

«В конце останется только один!» — эта фраза давно вышла за пределы фэнтези, но далеко не каждый зритель понимает, сколь многослойна и запутанна сама вселенная «Горца». Здесь фильмы противоречат сериалам, персонажи умирают и воскресают, а конец одной истории — это начало следующей. Всё меняется, если вы посмотрите сагу в правильной последовательности.

Начало легенды — «Горец» (1986)

Фэнтези, в котором бессмертие — не благословение, а проклятие. Коннор Маклауд, шотландский воин, которого не берет смерть, сражается в Игре, где может остаться только один. Музыка Queen, Шон Коннери в роли наставника и Клэнси Браун в роли Кургана — злодея на века. Фильм — классика, которую нельзя пропустить.

Продолжение — мимо «двойки», прямо к «Горец III: Последнее измерение»

Вторая часть — та самая, где бессмертные оказываются инопланетянами. Её можно забыть. А вот «Горец III» продолжает линию Коннора: новый враг — иллюзионист Кейн, который тащит Игру в мистическое русло. История звучит знакомо, но работает — Ламберт снова на высоте.

Смена главного героя — «Горец: Сериал» (1992–1998)

Дункан Маклауд — ученик Коннора и новая звезда франшизы. Именно здесь мифология «Горца» раскрывается во всей глубине: бессмертные, старые враги, дружба и жертва. Сериал длится шесть сезонов, и это, пожалуй, лучшее, что случилось с франшизой после оригинала.

Переплетение судеб — «Горец: Конец игры» (2000)

Фильм, в котором Дункан и Коннор сталкиваются с новым бессмертным — Джейкобом Келлом. Чтобы остановить его, один из Маклаудов должен уйти. Это больно, честно и красиво. Настоящий финал для Коннора, последний раз в исполнении Ламберта.

Осторожно, боковые ветки

«Горец: Источник» — странный, постапокалиптический фильм, который фанаты стараются не считать каноном. «Горец II» — печально знаменитый сиквел про Зеист, спасённый лишь частично «Отступнической версией». Аниме «В поисках мести» — неожиданно мощное, с новым героем Колином. А мультсериал про Квентина — детская фантазия на взрослую тему.

Может быть только один

И если вы смотрите «Горца» впервые — начните с правильного. Только тогда история Маклаудов раскроется во всей своей трагической, эпичной, бессмертной силе.

Фото: Кадр из фильма «Горец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обмылки не выбрасываю, а складываю в колготки, а потом вешаю на дерево — экономлю тысячи рублей Обмылки не выбрасываю, а складываю в колготки, а потом вешаю на дерево — экономлю тысячи рублей Читать дальше 14 июля 2026
НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям Читать дальше 15 июля 2026
Эвоки в «Звездных войнах» вовсе не безобидные пушистики: вот что они сделали с штурмовиками Эвоки в «Звездных войнах» вовсе не безобидные пушистики: вот что они сделали с штурмовиками Читать дальше 14 июля 2026
Бросили Джонни Деппа неслучайно: почему Кира Найтли и Орландо Блум ушли из «Пиратов Карибского моря» Бросили Джонни Деппа неслучайно: почему Кира Найтли и Орландо Блум ушли из «Пиратов Карибского моря» Читать дальше 13 июля 2026
Жутко, но интересно: кто такой «Джиперс Криперс» и почему он просыпается на свою кровожадную охоту только раз в 23 года? Жутко, но интересно: кто такой «Джиперс Криперс» и почему он просыпается на свою кровожадную охоту только раз в 23 года? Читать дальше 11 июля 2026
Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен Читать дальше 15 июля 2026
Ментанты — одни из самых могущественных персонажей в «Дюне»: их боялись, их запрещали, но все равно нуждались в них Ментанты — одни из самых могущественных персонажей в «Дюне»: их боялись, их запрещали, но все равно нуждались в них Читать дальше 15 июля 2026
Если устали от бессмысленных блокбастеров и рек крови: 8 душевных и по-доброму смешных французских фильмов Если устали от бессмысленных блокбастеров и рек крови: 8 душевных и по-доброму смешных французских фильмов Читать дальше 15 июля 2026
2026 год еще не кончился, а критики уже назвали 3 самых провальных фильма: и даже «Майкл» попал в этот список 2026 год еще не кончился, а критики уже назвали 3 самых провальных фильма: и даже «Майкл» попал в этот список Читать дальше 15 июля 2026
Да, орлы могли отнести Фродо прямо в Мордор, но это нарушает весь смысл «Властелина колец»: объясняю, что не так с этой теорией Да, орлы могли отнести Фродо прямо в Мордор, но это нарушает весь смысл «Властелина колец»: объясняю, что не так с этой теорией Читать дальше 14 июля 2026
Голливуд украл фантастику у СССР? Как «Планета бурь» стала тенью «Терминатора» и «Звездных войн» Голливуд украл фантастику у СССР? Как «Планета бурь» стала тенью «Терминатора» и «Звездных войн» Читать дальше 13 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше