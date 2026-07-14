«Я — Дункан Маклауд, родился 400 лет назад...»: вот в какой последовательности нужно смотреть «Горца», чтобы все понять

Многие думают, что это один фильм, но там даже сериал сняли.

«В конце останется только один!» — эта фраза давно вышла за пределы фэнтези, но далеко не каждый зритель понимает, сколь многослойна и запутанна сама вселенная «Горца». Здесь фильмы противоречат сериалам, персонажи умирают и воскресают, а конец одной истории — это начало следующей. Всё меняется, если вы посмотрите сагу в правильной последовательности.

Начало легенды — «Горец» (1986)

Фэнтези, в котором бессмертие — не благословение, а проклятие. Коннор Маклауд, шотландский воин, которого не берет смерть, сражается в Игре, где может остаться только один. Музыка Queen, Шон Коннери в роли наставника и Клэнси Браун в роли Кургана — злодея на века. Фильм — классика, которую нельзя пропустить.

Продолжение — мимо «двойки», прямо к «Горец III: Последнее измерение»

Вторая часть — та самая, где бессмертные оказываются инопланетянами. Её можно забыть. А вот «Горец III» продолжает линию Коннора: новый враг — иллюзионист Кейн, который тащит Игру в мистическое русло. История звучит знакомо, но работает — Ламберт снова на высоте.

Смена главного героя — «Горец: Сериал» (1992–1998)

Дункан Маклауд — ученик Коннора и новая звезда франшизы. Именно здесь мифология «Горца» раскрывается во всей глубине: бессмертные, старые враги, дружба и жертва. Сериал длится шесть сезонов, и это, пожалуй, лучшее, что случилось с франшизой после оригинала.

Переплетение судеб — «Горец: Конец игры» (2000)

Фильм, в котором Дункан и Коннор сталкиваются с новым бессмертным — Джейкобом Келлом. Чтобы остановить его, один из Маклаудов должен уйти. Это больно, честно и красиво. Настоящий финал для Коннора, последний раз в исполнении Ламберта.

Осторожно, боковые ветки

«Горец: Источник» — странный, постапокалиптический фильм, который фанаты стараются не считать каноном. «Горец II» — печально знаменитый сиквел про Зеист, спасённый лишь частично «Отступнической версией». Аниме «В поисках мести» — неожиданно мощное, с новым героем Колином. А мультсериал про Квентина — детская фантазия на взрослую тему.

Может быть только один

И если вы смотрите «Горца» впервые — начните с правильного. Только тогда история Маклаудов раскроется во всей своей трагической, эпичной, бессмертной силе.