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Эти 3 мини-сериала пролетят быстро, а в памяти останутся надолго: идеальны для того, чтобы проглотить за вечер

14 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Полуночная месса», Один день

Оставляют после себя незабываемое впечатление.

Иногда совсем не хочется начинать историю на пять или семь сезонов. Хочется посмотреть что-то законченное, сильное и такое, что не отпустит еще несколько дней после финала. Из большой подборки мы выбрали три мини-сериала, которые точно заслуживают внимания.

Полуночная месса — один из лучших хорроров последних лет

Если вам нравятся истории, где ужасы постепенно превращаются в глубокую человеческую драму, обязательно обратите внимание на «Полуночную мессу».

Главный герой возвращается домой после нескольких лет тюрьмы и вскоре замечает, что с жителями маленького острова начинают происходить странные вещи. После появления нового священника в городе случаются настоящие чудеса, но очень быстро становится понятно, что за ними скрывается нечто куда более страшное.

Этот сериал пугает не только атмосферой, но и вопросами о вере, искуплении и человеческой природе.

Нормальные люди — история, которая запоминается надолго

Кадр из сериала «Нормальные люди»

На первый взгляд может показаться, что это обычная романтическая драма. Но уже через несколько серий становится понятно, почему «Нормальных людей» считают одним из лучших мини-сериалов последних лет.

История Марианны и Коннелла охватывает несколько лет их жизни. Они постоянно встречаются, расстаются, взрослеют и пытаются разобраться в собственных чувствах.

Это очень тихий сериал без громких сюжетных поворотов, но именно благодаря честным персонажам и сильной актерской игре он производит невероятно сильное впечатление.

Один день — романтическая история с необычным форматом

Еще один сериал, который многие откладывали зря.

Каждая серия рассказывает только об одном дне — 15 июля — но в разные годы жизни главных героев. Благодаря этому зритель буквально наблюдает, как меняются Эмма и Декстер, их отношения, мечты и взгляды на жизнь.

Такой необычный формат делает историю особенно эмоциональной. Финал же многие зрители называют одним из самых сильных среди современных мини-сериалов.

Если хочется посмотреть законченную историю всего за несколько вечеров, эти три проекта станут отличным выбором. Они совершенно разные по жанру, но объединяет их одно — после финальных титров остается ощущение, что вы прожили вместе с героями гораздо больше, чем несколько серий.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Полуночная месса», Один день
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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