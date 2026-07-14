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Что ждет зрителей в 5 сезоне «Клюквенного щербета»: возвращение Доа, новая трагедия и еще больше любовных драм

14 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Пока только слухи, но фанаты уже готовы ко всему.

Хотя четвертый сезон только завершился, поклонники «Клюквенного щербета» уже активно обсуждают продолжение. Создатели готовятся к съемкам новых серий, а в сети появляется все больше слухов о судьбе любимых героев. Мы собрали самые обсуждаемые инсайды, которые сейчас волнуют фанатов сильнее всего.

Доа может вернуться

Самая громкая тема последних недель — возможное возвращение Доа. После ухода Сылы Тюркоглу многие были уверены, что героиня больше не появится, однако турецкие инсайдеры все чаще говорят об обратном.

Если это действительно произойдет, жизнь Фатиха снова перевернется. Поклонники уже предполагают, что сценаристы вновь разыграют историю борьбы за дочь Джемре, а отношения героев окажутся в центре нового эмоционального конфликта.

Кывылджим ждет новая глава

Еще одна обсуждаемая новость связана с Кывылджим. По слухам, в пятом сезоне рядом с ней появится новый мужчина, которого может сыграть Мурат Айген.

Кроме того, семья героини пополнится новым персонажем — в сериале должна появиться ее тетя Деврим. Эту роль исполнит Лачин Джейлан. Многие зрители надеются, что именно она станет для Кывылджим надежной поддержкой после всех испытаний последних сезонов.

Не обойдется без тяжелых потерь

Пожалуй, самым грустным слухом остается возможная смерть госпожи Сонмез. По информации турецких СМИ, исполнительница роли Алие Узунатаган покинула проект, поэтому создателям придется объяснить исчезновение героини.

Если информация подтвердится, для семьи Кывылджим это станет очередным тяжелым ударом. Неудивительно, что именно эта новость сильнее всего расстроила поклонников сериала.

Старые чувства снова напомнят о себе

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Не меньше обсуждают и будущее Нурсемы. После драматичных событий финала четвертого сезона ее личная жизнь вновь может оказаться в центре внимания.

Инсайдеры утверждают, что в историю вернется Фираз, а это значит, что героиню снова ждет непростой выбор. Любовные треугольники давно стали фирменной чертой «Клюквенного щербета», и, похоже, пятый сезон не станет исключением.

Пока создатели официально не раскрывают детали сюжета, поэтому ко всем подобным сообщениям стоит относиться как к слухам, передает Yellow press. Но уже сейчас понятно одно: продолжение вновь обещает множество громких событий.

Возвращения любимых героев, новые романы, семейные конфликты и тяжелые потери — похоже, поклонникам «Клюквенного щербета» снова придется пережить немало сильных эмоций.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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