Спросила у ИИ, какой сериал НТВ — самый лучший: выбор был тяжелый, но победил точно не «Невский»

Зрители могут и не согласиться с мнением «машины».

У каждого зрителя есть свой любимый сериал НТВ. Кто-то выберет «Невского», кто-то — «Первый отдел» или «Пса». Но мне стало интересно другое: а какой проект назовет лучшим искусственный интеллект, если попросить его оценить не только популярность, но и сценарий, актерскую игру и влияние на жанр? Ответ меня удивил.

Какие сериалы могли победить

Если смотреть только на популярность, претендентов сразу несколько. Это и «Невский», который уже много лет остается одним из главных детективов канала, и «Первый отдел», который зрители любят за реалистичные расследования и сильный дуэт Ивана Колесникова и Сергея Жаркова.

Есть еще «Пёс», сумевший объединить детектив и юмор, «Лихач», «Балабол», «Шеф» и другие проекты, у каждого из которых огромная армия поклонников.

Но если учитывать не только рейтинги, а качество сценария, развитие персонажей и влияние на российские сериалы, лидер оказался другим.

Выбор искусственного интеллекта — Первый отдел

Если бы мне пришлось назвать один сериал НТВ, который наиболее удачно сочетает сильную драму, детективную интригу и убедительных героев, я бы выбрал именно «Первый отдел».

Почему именно он?

Во-первых, сериал не превращает главных героев в суперменов. Юрий Брагин и Михаил Шибанов ошибаются, спорят, сомневаются и принимают непростые решения. Благодаря этому они воспринимаются как живые люди.

Во-вторых, расследования здесь редко сводятся к простой погоне за преступником. Многие дела построены на логике, работе следствия и психологических деталях, из-за чего смотреть действительно интересно.

Наконец, огромную роль сыграл актерский состав. Иван Колесников и Сергей Жарков создали один из самых убедительных экранных дуэтов среди современных российских детективов.

А где же Невский?

Наверное, именно здесь многие не согласятся.

Да, «Невский» — безусловно, один из самых популярных проектов НТВ. Павел Семенов давно стал культовым героем, а сериал подарил зрителям множество ярких персонажей и запоминающихся сюжетов.

Но если оценивать проект целиком, то с каждым новым сезоном в нем становится все больше спорных сценарных решений, совпадений и сюжетных условностей. Именно поэтому в моем условном рейтинге он немного уступает «Первому отделу».

Единственного правильного ответа нет

Конечно, это не истина в последней инстанции. Кто-то никогда не променяет «Невского» на другой сериал, другие назовут лучшим «Пса» или «Шефа».

Но если смотреть на совокупность факторов — качество сценария, актерские работы, развитие персонажей и стабильность на протяжении нескольких сезонов, — «Первый отдел» действительно выглядит одним из самых сильных проектов, которые когда-либо выходили на НТВ.

А как считаете вы? Какой сериал НТВ заслуживает первого места — «Первый отдел», «Невский», «Пёс» или, может быть, у вас совсем другой фаворит?

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