Да, орлы могли отнести Фродо прямо в Мордор, но это нарушает весь смысл «Властелина колец»: объясняю, что не так с этой теорией

Не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Пожалуй, нет вопроса, который поклонники «Властелина колец» слышали бы чаще. Почему Фродо просто не посадили на Орла и не отправили прямо к Роковой горе? На первый взгляд идея кажется идеальной. Но если вспомнить книги Толкина и внимательно посмотреть фильмы Питера Джексона, становится понятно: такой план был обречен с самого начала.

Вся надежда была на скрытность

На Совете Элронда герои прекрасно понимали, что победить Саурона в открытом бою невозможно. Поэтому ставка делалась не на силу, а на незаметность.

Именно поэтому Кольцо доверили Фродо. Саурон ожидал появления армии или могущественного противника, который захочет воспользоваться силой Кольца. А вот маленького хоббита, который тайком пробирается через Мордор, он просто не мог представить.

Орлы же стали бы идеальной мишенью. Их заметили бы задолго до подлета к Роковой горе, а навстречу сразу отправились бы назгулы.

Орлы никому не служили

Есть еще один важный момент, который часто забывают зрители. Орлы в мире Толкина — не средство передвижения.

Они помогают только тогда, когда сами считают это необходимым. Даже Гэндальф не мог просто приказать им выполнить опасную миссию.

Повелитель Орлов Гвайхир однажды прямо сказал:

«Я послан нести вести, а не грузы».

Орлы вмешивались лишь в самые критические моменты, когда судьба Средиземья уже висела на волоске.

Они появились только тогда, когда опасность исчезла

Многие вспоминают финал фильма: Орлы без проблем прилетают за Фродо и Сэмом. Но именно здесь и кроется ответ.

Они сделали это уже после уничтожения Кольца. Саурон пал, Око исчезло, назгулы погибли вместе со своими крылатыми тварями, а Мордор лишился защиты.

До этого момента полет был бы практически самоубийством.

Именно поэтому план и сработал

Главная ошибка в теории про Орлов заключается в том, что она предполагает самый очевидный вариант действий. А Саурон как раз и готовился отражать очевидную атаку.

Он не мог поверить, что кто-то добровольно захочет уничтожить Кольцо вместо того, чтобы воспользоваться его силой. Именно это заблуждение Темного Властелина и стало его главным поражением.

Поэтому идея с Орлами выглядит простой только на первый взгляд, передает дзен-канал La Critique. На самом деле она противоречит всей логике истории, которую Толкин выстраивал с самого начала, а победу героям принесла вовсе не сила, а незаметность, терпение и готовность отказаться от власти.

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