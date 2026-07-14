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Киноафиша Статьи Да, орлы могли отнести Фродо прямо в Мордор, но это нарушает весь смысл «Властелина колец»: объясняю, что не так с этой теорией

Да, орлы могли отнести Фродо прямо в Мордор, но это нарушает весь смысл «Властелина колец»: объясняю, что не так с этой теорией

14 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Пожалуй, нет вопроса, который поклонники «Властелина колец» слышали бы чаще. Почему Фродо просто не посадили на Орла и не отправили прямо к Роковой горе? На первый взгляд идея кажется идеальной. Но если вспомнить книги Толкина и внимательно посмотреть фильмы Питера Джексона, становится понятно: такой план был обречен с самого начала.

Вся надежда была на скрытность

На Совете Элронда герои прекрасно понимали, что победить Саурона в открытом бою невозможно. Поэтому ставка делалась не на силу, а на незаметность.

Именно поэтому Кольцо доверили Фродо. Саурон ожидал появления армии или могущественного противника, который захочет воспользоваться силой Кольца. А вот маленького хоббита, который тайком пробирается через Мордор, он просто не мог представить.

Орлы же стали бы идеальной мишенью. Их заметили бы задолго до подлета к Роковой горе, а навстречу сразу отправились бы назгулы.

Орлы никому не служили

Есть еще один важный момент, который часто забывают зрители. Орлы в мире Толкина — не средство передвижения.

Они помогают только тогда, когда сами считают это необходимым. Даже Гэндальф не мог просто приказать им выполнить опасную миссию.

Повелитель Орлов Гвайхир однажды прямо сказал:

«Я послан нести вести, а не грузы».

Орлы вмешивались лишь в самые критические моменты, когда судьба Средиземья уже висела на волоске.

Они появились только тогда, когда опасность исчезла

Кадр из фильма «Властелин колец»

Многие вспоминают финал фильма: Орлы без проблем прилетают за Фродо и Сэмом. Но именно здесь и кроется ответ.

Они сделали это уже после уничтожения Кольца. Саурон пал, Око исчезло, назгулы погибли вместе со своими крылатыми тварями, а Мордор лишился защиты.

До этого момента полет был бы практически самоубийством.

Именно поэтому план и сработал

Главная ошибка в теории про Орлов заключается в том, что она предполагает самый очевидный вариант действий. А Саурон как раз и готовился отражать очевидную атаку.

Он не мог поверить, что кто-то добровольно захочет уничтожить Кольцо вместо того, чтобы воспользоваться его силой. Именно это заблуждение Темного Властелина и стало его главным поражением.

Поэтому идея с Орлами выглядит простой только на первый взгляд, передает дзен-канал La Critique. На самом деле она противоречит всей логике истории, которую Толкин выстраивал с самого начала, а победу героям принесла вовсе не сила, а незаметность, терпение и готовность отказаться от власти.

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Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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2 комментария
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