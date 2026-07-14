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Киноафиша Статьи «Это уже не экранизация Стругацких»: сериал «Трудно быть богом» еще не вышел, а фанаты уже недовольны этими переменами

«Это уже не экранизация Стругацких»: сериал «Трудно быть богом» еще не вышел, а фанаты уже недовольны этими переменами

14 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трудно быть богом»

Это будет очень обсуждаемый проект.

Первый тизер сериала «Трудно быть богом» вызвал не только интерес, но и жаркие споры. Зрители оценили масштаб постановки и актерский состав, однако поклонники творчества братьев Стругацких сразу заметили: новая экранизация довольно далеко отходит от оригинальной повести. Именно это сейчас обсуждают чаще всего.

У Руматы появилась новая личная история

Самое заметное изменение касается главного героя.

В повести Антон, скрывающийся под именем дона Руматы, наблюдает за развитием Арканара и старается как можно меньше вмешиваться в происходящее. В сериале же у него появляется дополнительная цель — поиски пропавшего отца. Такой сюжетной линии у Стругацких не было.

Именно это изменение уже вызвало неоднозначную реакцию среди читателей, которые опасаются, что личная драма изменит сам смысл истории.

Земляне стали действовать намного активнее

Еще одно отличие бросается в глаза уже по первым кадрам.

Если в книге земляне старались оставаться незаметными, то в сериале они, судя по тизеру, гораздо активнее участвуют в жизни Арканара и даже используют современное оружие.

Для многих поклонников это выглядит слишком серьезным отступлением от первоисточника, ведь одна из главных идей Стругацких строилась именно вокруг принципа невмешательства.

Фанаты уже начали спорить

Кадр из сериала «Трудно быть богом»

В комментариях под тизером мнения разделились.

Некоторые зрители считают, что современная адаптация вполне может позволить себе новые сюжетные линии, если они сделают историю интереснее для широкой аудитории.

Но многие поклонники книг настроены куда более критично.

Одна из зрительниц пишет:

«Это уже не экранизация Стругацких, если там другой сюжет»

Другие вспоминают, что произведения Стругацких вообще очень сложно экранизировать, поэтому любое серьезное изменение неизбежно вызывает недовольство читателей.

Оценивать сериал будут особенно строго

«Трудно быть богом» давно считается одной из главных книг отечественной фантастики. Поэтому неудивительно, что каждая новая экранизация оказывается под пристальным вниманием поклонников.

Пока зрители увидели лишь первый тизер, и делать окончательные выводы еще рано. Но уже сейчас очевидно: главные дискуссии развернутся не вокруг актеров или спецэффектов, а вокруг того, насколько бережно создатели обошлись с первоисточником Стругацких. Именно этот вопрос, похоже, станет самым обсуждаемым после премьеры сериала.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Трудно быть богом»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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6 комментариев
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