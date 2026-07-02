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Kinoafisha Films The Invite Showtimes for The Invite (2026) in Astana today

Showtimes for The Invite (2026) in Astana today

The Invite
The Invite Comedy 2026 / USA
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Showtimes for The Invite in Astana on 2 July 2026
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
13:55 from 2500 ₸ 18:30 from 3200 ₸ 20:30 from 3200 ₸ 22:30 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
15:05 from 3200 ₸ 17:30 from 3200 ₸ 19:25 from 4000 ₸ 23:30 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
15:20 from 12000 ₸ 16:30 from 3000 ₸ 18:05 from 3800 ₸ 19:25 from 3800 ₸ 21:35 from 3800 ₸ 23:35 from 3500 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
22:40 from 2400 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D
19:10 from 2400 ₸ 21:20 from 2400 ₸ 23:25 from 2400 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
20:00 from 30000 ₸ 22:00 from 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
17:40 from 3000 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 20:00 from 3400 ₸ 21:00 from 3400 ₸ 22:20 from 3400 ₸ 23:20 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
19:10 from 3400 ₸ 20:10 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 22:30 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
15:00 from 10000 ₸ 16:00 20:40 from 10000 ₸ 21:40 22:10 from 3400 ₸ 23:00 from 10000 ₸ 23:10 from 3400 ₸ 00:00 00:20 from 3000 ₸ 01:20 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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