Showtimes for The Invite in Astana on 2 July 2026 Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 13:55 from 2500 ₸ 18:30 from 3200 ₸ 20:30 from 3200 ₸ 22:30 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 15:05 from 3200 ₸ 17:30 from 3200 ₸ 19:25 from 4000 ₸ 23:30 from 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 15:20 from 12000 ₸ 16:30 from 3000 ₸ 18:05 from 3800 ₸ 19:25 from 3800 ₸ 21:35 from 3800 ₸ 23:35 from 3500 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 22:40 from 2400 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D 19:10 from 2400 ₸ 21:20 from 2400 ₸ 23:25 from 2400 ₸ Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh 2D 20:00 from 30000 ₸ 22:00 from 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 17:40 from 3000 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 20:00 from 3400 ₸ 21:00 from 3400 ₸ 22:20 from 3400 ₸ 23:20 from 3400 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 19:10 from 3400 ₸ 20:10 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 22:30 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 15:00 from 10000 ₸ 16:00 20:40 from 10000 ₸ 21:40 22:10 from 3400 ₸ 23:00 from 10000 ₸ 23:10 from 3400 ₸ 00:00 00:20 from 3000 ₸ 01:20 from 3000 ₸