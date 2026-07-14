Если уже скучаете по «Балаболу», вот вам 3 сериала с похожей атмосферой: НТВ идеально снимает такие истории

И голову поломать над детективом, и посмеяться.

Когда заканчивается очередной сезон «Балабола», сразу возникает вопрос: что смотреть дальше? Найти детектив с таким же легким настроением, живыми героями и хорошим юмором непросто. Но несколько достойных вариантов все-таки есть.

Глухарь — уже ставшая классикой история о буднях оперативников

Если вам нравится, что в «Балаболе» расследования всегда разбавлены жизненными ситуациями и иронией, то «Глухарь» наверняка тоже придется по душе.

Главный герой Сергей Глухарёв далеко не идеален. Он ошибается, спорит с начальством, пытается разобраться в личной жизни и при этом каждый день расследует преступления. Именно благодаря таким обычным человеческим моментам сериал до сих пор остается одним из самых любимых полицейских проектов у зрителей.

Несмотря на драматичные эпизоды, здесь хватает юмора, а персонажи быстро становятся почти родными.

Пёс — когда расследования невозможно представить без четвероногого напарника

«Пёс» тоже построен вокруг харизматичного главного героя, который привык действовать по собственным правилам.

Бывший полицейский Максим вместе со своей овчаркой расследует самые разные преступления, регулярно попадая в опасные и одновременно забавные ситуации. Сериал удачно сочетает динамичный детектив, экшен и легкий юмор, благодаря чему смотрится очень легко.

Во многом именно эта атмосфера и делает его похожим на «Балабола».

Запасный выход — необычный детектив с отличным черным юмором

Если хочется чего-то менее классического, стоит обратить внимание на «Запасный выход».

Действие разворачивается в провинциальном морге, где бывший оперативник и экс-рецидивист неожиданно начинают собственные расследования. Уже сама завязка звучит необычно, а дальше сериал удивляет еще сильнее.

Здесь много иронии, абсурдных ситуаций и очень колоритных персонажей. При этом детективная составляющая тоже не теряется, поэтому смотреть действительно интересно.

Все три сериала объединяет то, за что многие любят «Балабола»: обаятельные главные герои, легкий юмор и расследования, которые не превращаются в тяжелую криминальную драму, передает «Киновселенная». Если после приключений Сани Балабина хочется сохранить то же настроение, эти проекты точно стоит добавить в список к просмотру.

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