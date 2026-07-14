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Киноафиша Статьи Если соединить «Остаться в живых» и «Тьму», то получится этот сериал: на пике популярности уже 4 сезона

Если соединить «Остаться в живых» и «Тьму», то получится этот сериал: на пике популярности уже 4 сезона

14 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Остаться в живых»,«Тьма»

Если вы его еще не смотрели, обязательно включайте.

Если вам не хватило загадок после «Остаться в живых» или атмосферы, как в «Тьме», есть сериал, который удачно объединяет сильные стороны обоих проектов. После выхода финала четвертого сезона многие зрители уверены: сейчас самое время познакомиться с «Извне», ведь впереди его ждет уже заключительная глава.

Город, из которого невозможно выбраться

В центре сюжета сериала «Извне» — небольшой город, куда случайно попадают люди, но выбраться обратно уже не могут. Днем они пытаются наладить жизнь и найти дорогу домой, а ночью вынуждены прятаться от загадочных существ, способных принимать человеческий облик.

Главным защитником жителей становится шериф Бойд Стивенс в исполнении Хэролда Перрино. Именно его многие зрители хорошо помнят по культовому сериалу «Остаться в живых», и это сходство выглядит особенно символичным.

Не просто хоррор, а большая загадка

На первый взгляд «Извне» действительно напоминает «Остаться в живых»: группа незнакомцев оказывается в ловушке странного места, где каждое новое открытие рождает еще больше вопросов.

Но постепенно сериал начинает все больше походить на «Тьму». Здесь тоже есть загадки прошлого, повторяющиеся события, тайны, связанные с детьми, и ощущение, что происходящее является частью куда более масштабной истории.

Главное достоинство проекта в том, что создатели не просто нагнетают интригу. С каждым сезоном зрители получают ответы на старые вопросы, одновременно открывая новые тайны.

Сейчас — лучшее время начать смотреть

После завершения четвертого сезона стало известно, что история закончится пятым сезоном. Это хорошая новость для тех, кто не любит проекты с открытым финалом. Авторы смогут завершить все основные сюжетные линии и поставить логичную точку.

При этом именно четвертый сезон многие называют переломным. Он раскрыл несколько ключевых секретов загадочного города, объяснил часть происходящих событий и подготовил почву для масштабного финала.

Если вам нравятся сериалы, где атмосфера важна не меньше сюжета, а каждая серия заставляет строить новые теории, «Извне» определенно заслуживает внимания. Особенно если в свое время вас впечатлили «Остаться в живых» и «Тьма».

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»,«Тьма»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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