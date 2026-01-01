Меню
Караганда, KZ
Киноафиша Караганды
Kinoplexx 4 Tair
Кинотеатр Kinoplexx 4 Tair (Караганда) на карте
Кинотеатр Kinoplexx 4 Tair (Караганда) на карте
Кинотеатр Kinoplexx 4 Tair (Караганда) на карте
0
метров
Sary Arka cinema Таир
ул. Космонавтов, 1В
5
2
км
Kinoplexx City Mall
просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
5
2.9
км
Сарыжайлау 3D
просп. Бухар жырау, 32
5
3
км
Сары-Арка 3D
просп. Строителей, 6
5
13.5
км
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
28 лет спустя
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, ужасы
Без лица
Отзывы
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
