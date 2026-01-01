Меню
Кинотеатр Kinoplexx 4 Tair (Караганда) на карте

Кинотеатр Kinoplexx 4 Tair (Караганда) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

0 метров
Sary Arka cinema Таир ул. Космонавтов, 1В
5
2 км
Kinoplexx City Mall просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
5
2.9 км
Сарыжайлау 3D просп. Бухар жырау, 32
5
3 км
Сары-Арка 3D просп. Строителей, 6
5
13.5 км
Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
28 лет спустя
2025, Великобритания / США, ужасы
Без лица
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
