60 000 000 долларов за одну серию: самые дорогие сериалы в истории — в списке нет «Игры престолов»

17 апреля 2026 07:29
Кадры из сериалов «Дом дракона», «Властелин колец: Кольца власти», «Тихий океан»

Почти у всех высокие оценки.

За последние 20 лет мир сериалов претерпел большие изменения. Бюджеты проектов от таких гигантов, как Netflix, HBO, CBS и Disney, теперь часто превышают затраты на многие голливудские блокбастеры. Однако высокие затраты не всегда гарантируют успех или качество. Рассказываю про самые дорогие шоу в истории телевидения.

«Дом дракона»

Этот приквел к «Игре престолов» стал настоящим финансовым проектом для HBO, обойдясь в 200 миллионов долларов за сезон (по 20 миллионов за эпизод). Напомним, что когда-то «Игра престолов» сама была рекордсменом по затратам, особенно в своем финальном сезоне, где каждый эпизод стоил 15 миллионов долларов.

Несмотря на то, что «Дом дракона» имеет оценку 8.1 на Кинопоиске, он не достиг такой же популярности, как его предшественник, хотя все же можно считать его успешным, пусть и очень дорогим вложением.

Сюжет сериала разворачивается после смерти короля Визериса, когда династия Таргариенов начинает борьбу за Железный трон. Принцесса Рейнира становится главой «черной» ветви, а её лучшая подруга Алисента поддерживает «зеленую» сторону. В этой борьбе соперницы плетут интриги и используют мощь драконов. На данный момент выпущено 3 сезона.

«Властелин колец: Кольца власти»

Этот сериал стал самым дорогим в истории телевидения, потратив на первый сезон целых 465 миллионов долларов (по 60 миллионов за серию). Несмотря на критику, создатели продолжают работу над проектом и заявили о намерении сократить бюджет для следующих сезонов.

Оценка на Кинопоиске составляет 6.3. У сериала также на данный момент 3 сезона.

Сюжет разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» и основывается на истории Средиземья, описанной в произведениях Дж. Р. Р. Толкина. Сериал охватывает ключевые события Второй эпохи Средиземья, такие как создание Колец власти, восхождение Саурона и падение королевства Нуменор. Эти события происходят на протяжении более трех тысяч лет в оригинальных произведениях, однако сценаристы значительно сократили хронологию.

«Тихий океан»

Сериал HBO о Второй мировой войне выделяется своим масштабом и вниманием к деталям: в нем использованы настоящие военные машины, оружие и амуниция.

Проект состоит из 10 серий и основан на мемуарах американских морских пехотинцев Юджина Следжа и Роберта Леки, которые участвовали в боях на Тихом океане. Сюжет показывает ключевые сражения с точки зрения обычных солдат и их близких.

На момент выхода этот сериал стал самым дорогим в истории по бюджету на эпизод: каждая серия обошлась более чем в 20 миллионов долларов. Продюсером проекта выступил Стивен Спилберг, а одну из ролей сыграл Том Хэнкс.

Премьера сериала состоялась в США с 14 марта по 16 мая 2010 года. Его оценка на Кинопоиске составляет 8.2.

Фото: Кадры из сериалов «Дом дракона», «Властелин колец: Кольца власти», «Тихий океан»
Камилла Булгакова
