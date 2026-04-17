Киноафиша Статьи

Если гости на пороге, приготовьте этот быстрый салат со шпротами: выручит, даже если в холодильнике пусто

17 апреля 2026 09:54
Эти ингредиенты есть в каждом доме.

Шпроты многие до сих пор воспринимают как продукт «для праздника», но на самом деле это отличная база для быстрых блюд. В салате они раскрываются мягче, не перегружают вкус и хорошо сочетаются с простыми продуктами.

Рыба уже содержит масло и соль, поэтому не требует сложных заправок. В итоге получается сбалансированное блюдо — сытное, но не тяжелое, которое легко приготовить даже после долгого дня.

Список продуктов

Для приготовления понадобится банка шпрот в масле, 2–3 отварных картофелины среднего размера, 3 яйца, сваренных вкрутую, 1 свежий огурец, половина небольшой луковицы, 2–3 столовые ложки майонеза, черный молотый перец по вкусу и немного зелени по желанию.

Секрет вкуса — простые ингредиенты

Отварной картофель и яйца создают нежную основу, а свежий огурец добавляет легкую сочность и свежесть. Все вместе это делает салат мягким, но не пресным.

Небольшое количество майонеза лишь объединяет ингредиенты и подчеркивает вкус рыбы. Главное — не переборщить, чтобы салат не стал слишком тяжелым.

Как приготовить за пару шагов

Готовка занимает минимум времени, особенно если картофель и яйца уже готовы. Их нужно нарезать мелким кубиком, огурец слегка отжать от лишнего сока, а лук измельчить максимально мелко.

Шпроты аккуратно разминаются вилкой, после чего все ингредиенты смешиваются в миске, передает Sport24. Добавьте майонез и перец, перемешайте и уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Маленький лайфхак, который меняет всё

Если хочется добавить интересной текстуры, перед подачей всыпьте немного сухариков. Они сделают салат более хрустящим и еще вкуснее.

В итоге получается тот самый вариант «быстро нарезал — и готово», который всегда выручает, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
