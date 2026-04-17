Так делали только в СССР: почему за рубежом уже давно не гладят постельное белье

17 апреля 2026 08:56
Утюг

У многих современных россиянок еще осталась эта привычка.

В Советском Союзе к процессу утюжки подходили с особой ответственностью. Считалось, что любая вещь, которая побывала в стирке, обязательно должна быть тщательно отпарена.

В первую очередь это правило распространялось на постельное бельё — пододеяльники, наволочки и простыни гладили неукоснительно.

Однако сегодня учёные советуют поступать иначе. Более того, жительницы Европы уже много лет не тратят время на глажку постельных принадлежностей. Даже в дорогих гостиницах этой процедурой давно перестали заниматься.

Почему же в советское время к утюжке относились так серьёзно? Считалось, что горячий пар помогает обеззараживать ткань, уничтожать микробов и одновременно разравнивать материал.

Кроме того, после обработки утюгом бельё становилось приятнее на ощупь и будто бы прочнее. Его было легче аккуратно застилать, и выглядело оно опрятнее.

Особенно важной глажка казалась для аллергиков — многие верили, что высокая температура убивает всех микроорганизмов, способных вызвать раздражение.

Но времена изменились. Сегодня с задачей очистки и обеззараживания прекрасно справляются современные стиральные порошки и гели.

К тому же технология производства тканей шагнула вперёд: некоторые волокна, напротив, разрушаются при регулярном нагреве и теряют свои свойства. А ряд современных материалов вообще не нуждается в проглаживании. Речь идёт, например, о шёлке, бязи или сатине-жаккарде — после правильной стирки они выглядят идеально ровными и без помощи утюга.

Так что привычка, казавшаяся незыблемой в СССР, сегодня уходит в прошлое. И это отличный повод сэкономить время и силы, направив их на более приятные занятия, чем многочасовое стояние у гладильной доски.

Фото: КиноАфиша
Светлана Левкина
