Именно линия Дорна в «Игре престолов» — самая грубая ошибка: только те, кто читал «Пир стервятников», поймут разницу

17 апреля 2026 10:23
Кадр из сериала «Игра престолов»

Сценаристы вырезали массу харизматичных персонажей.

Прошло уже несколько лет с финала «Игры престолов», но некоторые решения сценаристов зрители так и не приняли. Особенно много вопросов вызывает сюжет Дорна, где сериал заметно отошел от оригинальных книг Джорджа Р. Р. Мартина.

Арианна Мартелл исчезла — и это проблема

В книге «Пир стервятников» ключевую роль играет Арианна Мартелл — амбициозная и противоречивая героиня, которая ведет собственную игру. В сериале ее просто убрали, заменив на Элларию Сэнд.

Из-за этого сюжет потерял интригу. Там, где в книге была тонкая политика и борьба за власть, в экранизации осталась прямолинейная история мести.

Песчаные змейки стали слишком простыми

В оригинале дочери Оберина — разные по характеру и взглядам персонажи. Они спорят, сомневаются и действуют не одинаково.

В сериале их сильно упростили, превратив в однотипных мстительниц. Из-за этого линия перестала цеплять, а сами героини не вызвали у зрителей сочувствия.

Доран Мартелл потерял свою силу

В книгах Доран — расчетливый стратег, который годами строит план против Ланнистеров. Он действует тихо, но очень точно.

В сериале его показали слабым и нерешительным, а затем быстро убрали из сюжета. Это разрушило ощущение большой политической игры, за которую многие и любили историю.

Почему это до сих пор раздражает

Линия Дорна могла стать одной из самых сильных в истории Вестероса. В ней было все: интриги, сложные персонажи и неожиданные повороты.

Но в сериале ее упростили ради скорости и эффектных сцен. И именно поэтому фанаты до сих пор считают эту сюжетную ветку одной из самых упущенных возможностей «Игра престолов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
