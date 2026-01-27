Меню
Киноафиша Караганды
Kinoplexx 4 Tair
Kinoplexx 4 Tair
Караганда
Адрес
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
Показать на карте
Билеты от 1700 ₸
Билеты от 1700 ₸
Расписание сеансов
в кинотеатре Kinoplexx 4 Tair
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:00
от 1700 ₸
Акыркы дем
Сегодня 1 сеанс
18:20
от 1700 ₸
Без лица
Сегодня 1 сеанс
00:20
от 1700 ₸
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
21:50
от 1700 ₸
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 1700 ₸
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
Сегодня
27
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D, RU
21:00
от 1700 ₸
Акыркы дем
драма
2025, Кыргызстан
2D, KK
18:20
от 1700 ₸
Без лица
драма, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D, RU
00:20
от 1700 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
28 лет спустя
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, ужасы
Без лица
Отзывы
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
