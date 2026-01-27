Меню
Киноафиша Караганды Кинотеатры Kinoplexx 4 Tair

Kinoplexx 4 Tair

Караганда
Адрес
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
Билеты от 1700 ₸
Билеты от 1700 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Kinoplexx 4 Tair
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 1700 ₸ ...
Акыркы дем
Акыркы дем
Сегодня 1 сеанс
18:20 от 1700 ₸ ...
Без лица
Без лица
Сегодня 1 сеанс
00:20 от 1700 ₸ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 1700 ₸ ...
Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 4 Tair

Сегодня 27
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D, RU
21:00 от 1700 ₸
Акыркы дем
Акыркы дем драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
18:20 от 1700 ₸
Без лица
Без лица драма, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D, RU
00:20 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
28 лет спустя
28 лет спустя
2025, Великобритания / США, ужасы
Без лица
Без лица
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
