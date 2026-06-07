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Киноафиша Статьи Хит-парад «золотой» фантастики: эти 4 сериала 90% зрителей смотрят запоем —лучшие из лучших в своем жанре

Хит-парад «золотой» фантастики: эти 4 сериала 90% зрителей смотрят запоем —лучшие из лучших в своем жанре

7 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «11.22.63», «Очень странные дела», «Восьмое чувство», «Академия Амбрелла»

Вы точно залипните до самого утра.

Иногда хочется просто отключиться от реальности и провалиться в другой мир — где время петляет, герои слышат мысли друг друга, а подростки спасают вселенную под трек Should I Stay or Should I Go.

Эти четыре фантастических сериала затягивают так, что «ещё одна серия» превращается в ночь без сна.

«11.22.63», 2016

Учитель английского, дверь в прошлое и попытка спасти Кеннеди — завязка, от которой невозможно оторваться. Джейк случайно узнаёт, что в кафе есть проход в 1960 год, и получает шанс изменить историю. Но прошлое сопротивляется. Оно мстит, путает, не даёт вмешиваться. Атмосфера густая, почти осязаемая, а финал — один из тех, что не отпускают.

«Очень странные дела», 2016–2025

Одиннадцать, Хоукинс и монстр из Изнанки — символы целого поколения. Всё начинается с исчезновения мальчика, но превращается в ностальгический микс из 80-х, синтов и ужаса. Каждый сезон поднимает ставки, а отношения героев становятся глубже. «Очень странные дела» — редкий случай, когда подростковая история вырастает до мифа о взрослении.

«Восьмое чувство», 2015–2018

Восемь людей по всему миру внезапно начинают чувствовать и видеть жизнь друг друга. Вачовски снова про связь — на этот раз буквально. Герои делят эмоции, знания, боль и страх, становясь одной сущностью. Фантастика здесь про эмпатию и свободу быть собой.

«Академия Амбрелла», 2019–2023

Семеро детей со сверхспособностями, странный миллионер-опекун и надвигающийся апокалипсис. Выросшие герои возвращаются домой, чтобы разобраться не только с катастрофой, но и с детскими травмами. Мрачная эстетика комикса встречается с чёрным юмором и семейной драмой.

Каждый из этих сериалов доказывает: фантастика — это не побег от реальности, а способ её понять. Иногда просто нужно открыть портал — и шагнуть туда, где всё возможно, пишет Kinocentr.

Фото: Кадр из сериала «11.22.63», «Очень странные дела», «Восьмое чувство», «Академия Амбрелла»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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