Сколько стоили часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах», а она их разбила? Не поверите, что на эти деньги можно купить в 2026 году

В начале 60-х за такое украшение надо было отдать месячную зарплату.

Фильм Юрия Чулюкина «Девчата» давно стал синонимом наивной советской романтики. Но если смотреть внимательнее, за беззаботным флиртом Тоси и Ильи скрывается настоящий жест щедрости.

В финале герой Николая Рыбникова дарит поварихе золотые часы — подарок, который по тем временам мог позволить себе далеко не каждый мужчина.

Что это были за часы

В фильме Илья вручает Тосе женские часы «Заря» с браслетом типа «краб», пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Такие выпускал Пензенский часовой завод с конца 40-х, и они считались эталоном советской женственности.

Проба золота — 583-я, вес около 13–15 граммов. Механизм надёжный, а браслет позволял надеть часы прямо с руки — что Илья и делает в легендарной сцене.

Сколько стоили в 60-е

События «Девчат» происходят в 1961 году, сразу после денежной реформы. Средняя зарплата тогда — около 80 рублей, а на северных лесозаготовках, где работали герои, платили до 200.

Илья вместе с друзьями собирает примерно 150–180 рублей — именно столько стоили золотые «Заря».

Для сравнения: за эти деньги можно было купить холодильник или новое зимнее пальто. Так что подарок Тосе был не просто красивым, а по-настоящему щедрым.

Что они стоят сейчас

Сегодня подобные часы встречаются на сайтах коллекционеров и в антикварных лавках. На «Авито» исправные «Заря» с родным браслетом стоят около 70 000 рублей. Даже если считать только лом, золото 583-й пробы оценивается примерно в 50 000. А значит, подарок Ильи сегодня действительно тянет на новый iPhone.