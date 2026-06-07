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Киноафиша Статьи Погони и ментовские разборки уже надоели? Ловите подборку из 3 мистических российских сериалов

Погони и ментовские разборки уже надоели? Ловите подборку из 3 мистических российских сериалов

7 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Нерожденная»

Добавляем чуточку волшебства в серые будни.

Российские телеканалы всё чаще экспериментируют с мистикой, предлагая истории, где магия переплетается с самыми обычными проблемами — любовью, ревностью и расследованиями. В этой подборке — три свежих сериала, которые лучше всего показывают, как сверхъестественное вторгается в повседневность.

«Нерожденная» (2024)

Уровень магии: привидения, ведьмы и врожденный дар

Алиса кажется обычной школьницей, но у неё есть дар, о котором не знает никто, кроме зрителей: она видит призраков и может с ними разговаривать. Этот талант помогает девочке раскрывать сложные дела.

Вот только сама Алиса существует на границе миров — ведь по всем законам она не должна была родиться. Атмосфера сериала держит в напряжении: каждое новое дело становится для героини шагом навстречу собственной тайне.

«Приворот» (2025)

Уровень магии: ведьма с приворотом

Классическая история о зависти и разрушительных чувствах оборачивается настоящей мистикой. Варя счастлива в браке, но её сестра Алина решает использовать магию, чтобы вернуть себе бывшего возлюбленного.

Приворот оказывается куда опаснее, чем она рассчитывала: заклинание искажает судьбы всех участников этой истории. В сериале есть всё: ревность, сестринское предательство и тёмная магия, которая делает любовь оружием.

«Расклад на убийство» (2025)

Уровень магии: карты Таро

Вера — бывший следователь, потерявшая ребёнка и близкого человека. Муж уговаривает её оставить работу, но героиня не может жить без поисков справедливости. Теперь она раскрывает преступления с помощью карт Таро, связываясь через них с умершей матерью.

Каждое расследование в сериале «Расклад на убийство» становится для Веры способом бороться не только с преступниками, но и со своей внутренней болью. Это одна из самых необычных историй ТВ-3, где мистика переплетается с детективом.

Фото: Кадр из сериала «Нерожденная»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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