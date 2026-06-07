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Киноафиша Статьи «Она никогда не мылась и разводила крыс»: звезда «Карнавальной ночи» блистала в советских фильмах, но ее последние годы — ужасная картина

«Она никогда не мылась и разводила крыс»: звезда «Карнавальной ночи» блистала в советских фильмах, но ее последние годы — ужасная картина

7 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

Зрители и подумать не могли, что скрывается за веселым образом актрисы.

Её называли «королевой советской комедии», она блистала в «Карнавальной ночи» и «Свадьбе в Малиновке», собирая залы и письма поклонников со всей страны. На экране — остроумная, яркая, с озорным блеском в глазах.

Но в жизни — драматическая судьба, полная несбывшихся надежд, личных потерь и болезненного одиночества. Последние годы Тамара Носова провела в захламлённой квартире среди крыс, а умерла в больнице, так и не дождавшись настоящей опоры рядом.

От детдома — к ВГИКу и славе

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Детство Тамары было тяжёлым: мать умерла, когда девочке было полтора года, отец оставил детей в детдоме. Спасением стало удочерение — интеллигентная пара с авиационного завода подарила ей заботу и любовь.

После школы Носова поступила во ВГИК к Борису Бибикову и Ольге Пыжовой. Уже на третьем курсе она снялась в «Молодой гвардии» и «Падении Берлина». Настоящая слава пришла после «Карнавальной ночи» — зрители заваливали письмами, режиссёры наперебой предлагали роли.

Личная жизнь без хэппи-энда

Любовь с Юрием Боголюбовым закончилась из-за категорического «нет» его отца. Писатель Виталий Губарев ушёл, не выдержав жизни с её приёмной матерью. Долгий роман с женатым режиссёром Николаем Засеевым стал её главной любовью и главным разочарованием.

«Это та настоящая любовь, которая бывает один раз в жизни… Но он женат», — вспоминала телеведущая Ольга Лейбман.

Две беременности завершились выкидышами, а выбор любимого оказался не в её пользу.

После потери — пустота

В 1982 году умерла приёмная мама — и Носова замкнулась в себе. Она перестала выходить из дома, отказывалась от съёмок, жила на пособия и часто заходила в социальную столовую.

«Это ужасная картина. Она никогда не мылась. Ей казалось, что всё в норме», — говорила соцработница Зинаида Фалина.

Дом, где правили крысы

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»

Соцработники описывали её квартиру как свалку. Дверь она открывала лишь на ширину ладони, чтобы взять еду.

«Я видел много квартир алкоголиков, но такого не видел никогда. Она разводила крыс и очень их любила», — рассказывал кинокритик Александр Шпагин.

Последние дни

Осенью 2004-го инсульт приковал её к постели. Почти каждую минуту рядом была соцработница, но близких людей так и не нашлось. 25 марта 2007 года Тамара Носова умерла в больнице от ишемии головного мозга. Ей было 79 лет.

За смехом её героинь скрывалась тихая драма женщины, которая отдала жизнь кино, но осталась одна.

Фото: Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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