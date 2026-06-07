«Она никогда не мылась и разводила крыс»: звезда «Карнавальной ночи» блистала в советских фильмах, но ее последние годы — ужасная картина

Зрители и подумать не могли, что скрывается за веселым образом актрисы.

Её называли «королевой советской комедии», она блистала в «Карнавальной ночи» и «Свадьбе в Малиновке», собирая залы и письма поклонников со всей страны. На экране — остроумная, яркая, с озорным блеском в глазах.

Но в жизни — драматическая судьба, полная несбывшихся надежд, личных потерь и болезненного одиночества. Последние годы Тамара Носова провела в захламлённой квартире среди крыс, а умерла в больнице, так и не дождавшись настоящей опоры рядом.

От детдома — к ВГИКу и славе

Детство Тамары было тяжёлым: мать умерла, когда девочке было полтора года, отец оставил детей в детдоме. Спасением стало удочерение — интеллигентная пара с авиационного завода подарила ей заботу и любовь.

После школы Носова поступила во ВГИК к Борису Бибикову и Ольге Пыжовой. Уже на третьем курсе она снялась в «Молодой гвардии» и «Падении Берлина». Настоящая слава пришла после «Карнавальной ночи» — зрители заваливали письмами, режиссёры наперебой предлагали роли.

Личная жизнь без хэппи-энда

Любовь с Юрием Боголюбовым закончилась из-за категорического «нет» его отца. Писатель Виталий Губарев ушёл, не выдержав жизни с её приёмной матерью. Долгий роман с женатым режиссёром Николаем Засеевым стал её главной любовью и главным разочарованием.

«Это та настоящая любовь, которая бывает один раз в жизни… Но он женат», — вспоминала телеведущая Ольга Лейбман.

Две беременности завершились выкидышами, а выбор любимого оказался не в её пользу.

После потери — пустота

В 1982 году умерла приёмная мама — и Носова замкнулась в себе. Она перестала выходить из дома, отказывалась от съёмок, жила на пособия и часто заходила в социальную столовую.

«Это ужасная картина. Она никогда не мылась. Ей казалось, что всё в норме», — говорила соцработница Зинаида Фалина.

Дом, где правили крысы

Соцработники описывали её квартиру как свалку. Дверь она открывала лишь на ширину ладони, чтобы взять еду.

«Я видел много квартир алкоголиков, но такого не видел никогда. Она разводила крыс и очень их любила», — рассказывал кинокритик Александр Шпагин.

Последние дни

Осенью 2004-го инсульт приковал её к постели. Почти каждую минуту рядом была соцработница, но близких людей так и не нашлось. 25 марта 2007 года Тамара Носова умерла в больнице от ишемии головного мозга. Ей было 79 лет.

За смехом её героинь скрывалась тихая драма женщины, которая отдала жизнь кино, но осталась одна.