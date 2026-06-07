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Киноафиша Статьи Можно ненавидеть Серсею, но нельзя отрицать, что она — лучшая королева Вестероса: ни Дейнерис, ни Джон рядом не стояли

Можно ненавидеть Серсею, но нельзя отрицать, что она — лучшая королева Вестероса: ни Дейнерис, ни Джон рядом не стояли

7 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Ее талант нельзя отрицать.

Среди бесконечных интриг, переворотов и кровавых игр престолов Серсея Ланнистер — единственная, кто по-настоящему понимал, как устроен этот мир. В Вестеросе выживали не благородные, а расчетливые, не добрые, а умные. И Серсея владела этим искусством до совершенства.

Хищница среди львов

С самого начала сериала «Игра престолов» Серсея будто создана для власти. Пока мужчины вокруг увлекались военными походами и турнирами, она выстраивала собственные шахматные партии, холодно двигая фигуры — семьи, вассалов, банкиров, любовников. Она не нуждалась в армии — её оружием были ум и страх. Взорвать Великую септу вместе с десятками врагов, чтобы одним ходом избавиться от всех? Для Серсеи — просто часть игры.

Да, её решения были жестокими. Но в мире, где женщины либо королевы, либо марионетки, она выбрала первое — и заплатила за это высшую цену.

Женщина, которой не дали быть человеком

Кадр из сериала «Игра престолов»

За холодной маской Серсеи скрывалась трагедия. Тайвин Ланнистер, её собственный отец, всегда видел в ней инструмент, но не равного себе игрока.

Муж — король Роберт — презирал её и тосковал по другой женщине. Она пыталась быть матерью, защитить детей, но один за другим они погибали, лишая её единственного, ради чего стоило жить.

Даже в своей безумной любви к Джейме чувствовалась отчаянная попытка хоть где-то найти тепло — пусть даже запретное. И когда все её чувства сгорели, осталась лишь сталь.

Последняя королева старого мира

Серсея была чудовищем — но чудовищем, которое сама создал Вестерос. Она умела править, договариваться, удерживать власть, когда вокруг рушились целые династии. Ни Дейенерис, ни Джон Сноу не обладали её политическим инстинктом. И пусть её правление закончилось под камнями Красного замка, Серсея умерла не побеждённой, а непрощённой.

Её можно ненавидеть, но нельзя отрицать: Серсея Ланнистер понимала престол лучше, чем все, кто на него садился. И если кто-то и заслуживал быть последней правительницей Семи королевств — то именно она.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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