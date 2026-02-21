Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Караганды
Кинотеатры
Kinoplexx 4 Tair
Отзывы о кинотеатре Kinoplexx 4 Tair
Отзывы о кинотеатре Kinoplexx 4 Tair
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Kinoplexx 4 Tair
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Валера Валеревич
21 февраля 2026, 20:26
Здравствуйте а можно на крик 7 заранее билет купить
21 февраля 2026, 20:26
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сарыжайлау 3D
14 комментариев
Сары-Арка 3D
14 комментариев
Kinoplexx City Mall
10 комментариев
Sary Arka cinema Таир
9 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые
После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов
3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака»
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все
Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном
Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2»
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)
Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги»
Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail