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Киноафиша Статьи 5 психологических триллеров 2025 года, которые вызывают тревогу через 10 минут — и не отпускают даже после финала

5 психологических триллеров 2025 года, которые вызывают тревогу через 10 минут — и не отпускают даже после финала

3 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Интервью убийцы» (2025), «Юбилей» (2025), «Нюрнберг» (2025)

Фильмы, где обычные ситуации превращаются в психологические ловушки.

В подборке — пять свежих картин, которые вводят в тревожное состояние уже на первой сцене и держат его до титров. Каждая из них — о страхах, которые прячутся в бытовых моментах, в разговорах и в людях, которых мы считаем близкими.

«Юбилей» (2025)

На серебряной свадьбе Эллен и Пола всё должно быть идеально — пока их сын не приводит Лиз, девушку, которую Эллен узнаёт. Когда-то она была ее студенткой и состояла в радикальном движении «Перемены».

Семейный праздник превращается в эмоциональный разлом: идеологические противостояния, попытки защитить сына, скрытые обиды и растущая нетерпимость ломают хрупкое равновесие.

«Долгая прогулка» (2025)

«Долгая прогулка» (2025)

Антиутопия о соревновании, где пятьдесят подростков идут без остановки, поддерживая скорость не ниже 5 км/ч. Три предупреждения — и участника расстреливают. Это история о психологическом истощении и выборе между инстинктом выживания и человечностью.

«Интервью убийцы» (2025)

Журналистка получает шанс всей карьеры — эксклюзив с серийным убийцей. Но интервью превращается в испытание: убийца оказывается психиатром, который использует разговор как инструмент давления.

«Интервью убийцы» (2025)

Герои замкнуты в одном номере, каждая реплика — попытка получить власть, а время — цена жизни следующей жертвы.

«Чума» (2025)

Летний лагерь по водному поло, начало 2000-х. Новичок оказывается в жестокой системе и сталкивается с травлей мальчика, которого считают носителем вымышленной болезни.

«Чума» (2025)

Триллер о конформизме, страхе одиночества и капле жестокости, которая есть в каждом, когда выбор — между состраданием и «не выделяться».

«Нюрнберг» (2025)

Американский психиатр должен определить вменяемость нацистского чиновника перед трибуналом. Это дуэль умных людей, где один пытается доказать правду, а второй — сломать собеседника морально.

Камерный, интеллектуально жесткий триллер о манипуляции и цене профессиональной этики.

Фото: Кадр из фильма «Интервью убийцы» (2025), «Юбилей» (2025), «Нюрнберг» (2025), «Долгая прогулка» (2025), «Чума» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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