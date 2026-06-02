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Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона

2 июня 2026 14:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

У него были свои планы на судьбу сына.

Суд над Тирионом Ланнистером стал одним из самых драматичных моментов «Игры престолов». Создавалось полное впечатление, что Тайвин действительно готов отправить младшего сына на плаху.

Он не препятствует аресту, инициированному Серсеей, не оказывает Тириону никакой поддержки в заточении и даже не удостаивает его визитом. Тайвин всегда открыто демонстрировал неприязнь к сыну.

Однако его поступками управляли холодный расчёт и идея благополучия рода. И казнь отпрыска не входила в план.

Отправка Тириона на Стену

Тайвин Ланнистер сохранял ледяное спокойствие после ареста сына. Он уверял, что никогда не планировал казни Тириона. Изначально это, вероятно, соответствовало истине.

Лорд Тайвин сразу принял сделку, которую предложил ему Джейме во время суда. Этот шаг был частью тонкого расчёта. Он, скорее всего, предугадал, что Джейме вступится за брата. Это давало идеальный повод снять старшего сына с поста в Королевской гвардии. Целью было вернуть наследника в родовой замок.

Когда сделка была предложена, Тайвин мгновенно согласился отправить Тириона на Стену.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Тирион в Ночном Дозоре

Для Тайвина Ланнистера Ночной Дозор казался идеальным решением судьбы Тириона. Это позволяло ему убрать неугодного сына и вернуть Джейме в статус наследника.

Казнь нанесла бы роду непоправимый репутационный урон. Убийство собственного ребёнка стало бы вечным пятном на чести семьи.

Изгнание на Стену выглядело куда более благородным выходом. Оно лишало Тириона прав и титулов, но сохраняло фамильную честь.

Однако суд поединком перечеркнул все расчёты. Смерть Тайвина от руки сына кардинально изменила будущее, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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