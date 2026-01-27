Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Караганды
Кинотеатры
Kinoplexx 4 Tair
Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 4 Tair»
Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 4 Tair»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
27
Формат сеанса
Все
KK
RU
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D, RU
21:00
от 1700 ₸
Акыркы дем
драма
2025, Кыргызстан
2D, KK
18:20
от 1700 ₸
Без лица
драма, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D, RU
00:20
от 1700 ₸
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D, RU
21:50
от 1700 ₸
Горничная
триллер
2025, США
2D, RU
19:20
от 1700 ₸
22:00
от 1700 ₸
00:40
от 1700 ₸
Жалмауыз Кемпір
ужасы
2026, Казахстан
2D, KK
17:00
от 1700 ₸
Казнить нельзя помиловать
фантастика
2026, США
2D, RU
00:10
от 1700 ₸
Көз тимесін
комедия
2026, Казахстан
2D, KK
18:50
от 1700 ₸
00:50
от 1700 ₸
Тәубе
драма
2026, Казахстан
2D, KK
20:40
от 1700 ₸
Құшақташы мама
драма
2026, Казахстан
2D, KK
19:00
от 1700 ₸
20:10
от 1700 ₸
22:40
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
28 лет спустя
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, ужасы
Без лица
Отзывы
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667