Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 4 Tair»

Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 4 Tair»

Сегодня 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D, RU
21:00 от 1700 ₸
Акыркы дем
Акыркы дем драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
18:20 от 1700 ₸
Без лица
Без лица драма, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D, RU
00:20 от 1700 ₸
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D, RU
21:50 от 1700 ₸
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D, RU
19:20 от 1700 ₸ 22:00 от 1700 ₸ 00:40 от 1700 ₸
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір ужасы 2026, Казахстан
2D, KK
17:00 от 1700 ₸
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика 2026, США
2D, RU
00:10 от 1700 ₸
Көз тимесін
Көз тимесін комедия 2026, Казахстан
2D, KK
18:50 от 1700 ₸ 00:50 от 1700 ₸
Тәубе
Тәубе драма 2026, Казахстан
2D, KK
20:40 от 1700 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама драма 2026, Казахстан
2D, KK
19:00 от 1700 ₸ 20:10 от 1700 ₸ 22:40 от 1700 ₸
