«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков

Жанр фильмов ужасов был не сильно распространен в СССР. Но иногда даже наряженные драмы пугали зрителей сильнее, чем истинные хорроры. Связано это было с жестокими сценами или тяжелой атмосферой на экране.
В Сети развернулась любопытная дискуссия: пользователи вспоминали те советские фильмы, которые напугали их в детстве. И мнения были не единогласны.
«День гнева»
В заповеднике проводил опыты профессор Фидлер. Его эксперименты привели к появлению необычных существ — отарков. Эти создания напоминали медведей, но обладали человеческим интеллектом. Их вычислительные способности не уступали электронным машинам.
В фильме «День гнева» в результае отарки начали похищать детей и подростков. В секретной лаборатории они наделяли своих пленников особыми качествами. Похищенные получали невероятную силу и холодный расчётливый разум. Но главное — они теряли все моральные ограничения.
«Музыка порой как в детективе по Агате Кристи, и не попадает в ритм. Гораздо лучше тревожат естественные звуки: шум водопада и ручья, треск молний, скрежет от зубов лошади. Картинка чаще всего темная и грязная», — описывает впечатления автор Дзен-канала «Кинокружок Курилова».
«Фильм страшен не своими сценами, а своей идеей, атмосферностью, беспокойным присутствием, постоянным напряжением», — добавляют комментаторы.
«Иди и смотри»
Подросток Флориан находит в поле винтовку и присоединяется к партизанам. Командир оставляет его с девушкой Глашей охранять лагерь, пока отряд уходит на задание. Вскоре на них обрушивается немецкая бомбардировка.
Чудом выжив, они возвращаются в родную деревню. Но там их ждёт страшная картина — каратели уже побывали здесь. Затем Флёра становится свидетелем ещё более ужасных событий в соседнем посёлке. Фильм «Иди и смотри» показывает войну через глаза ребёнка, постепенно лишающегося всего.
«Фильм совершенно жуткий, но нас на него водили всем классом, и не заморачивались здоровьем нашей психики», «Смотрела частями, потому что смотреть сразу полностью просто не смогла», — пишут зрители.
«Семья вурдалаков»
В ленте «Семья вурдалаков» московского журналиста Игоря отправляют в командировку в глухую деревню. Он останавливается в семье недавно умершего Якова. В доме царит странная атмосфера — все говорят шёпотом и избегают произносить имя покойного.
Маленький внук нарушает запрет и называет деда вслух. Вскоре после этого Яков возвращается домой. Домочадцы молчаливо принимают его, делая вид, что рады. Но каждый понимает — вернулся не тот человек, которого они знали.
«Смотрела один раз, больше не буду. А как они в окна заглядывали, я до сих пор на ночь на даче окна зашториваю, с юности», «Смотрела этот фильм раза три или четыре. И каждый раз было страшно», «Смотрел тогда его, в кинотеатрах пару раз. В кресло вжимался, настолько не по себе было», — отмечают комментаторы.