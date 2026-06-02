«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков

Жанр фильмов ужасов был не сильно распространен в СССР. Но иногда даже наряженные драмы пугали зрителей сильнее, чем истинные хорроры. Связано это было с жестокими сценами или тяжелой атмосферой на экране.

В Сети развернулась любопытная дискуссия: пользователи вспоминали те советские фильмы, которые напугали их в детстве. И мнения были не единогласны.

«День гнева»

В заповеднике проводил опыты профессор Фидлер. Его эксперименты привели к появлению необычных существ — отарков. Эти создания напоминали медведей, но обладали человеческим интеллектом. Их вычислительные способности не уступали электронным машинам.

В фильме «День гнева» в результае отарки начали похищать детей и подростков. В секретной лаборатории они наделяли своих пленников особыми качествами. Похищенные получали невероятную силу и холодный расчётливый разум. Но главное — они теряли все моральные ограничения.

«Музыка порой как в детективе по Агате Кристи, и не попадает в ритм. Гораздо лучше тревожат естественные звуки: шум водопада и ручья, треск молний, скрежет от зубов лошади. Картинка чаще всего темная и грязная», — описывает впечатления автор Дзен-канала «Кинокружок Курилова».

«Фильм страшен не своими сценами, а своей идеей, атмосферностью, беспокойным присутствием, постоянным напряжением», — добавляют комментаторы.

«Иди и смотри»

Подросток Флориан находит в поле винтовку и присоединяется к партизанам. Командир оставляет его с девушкой Глашей охранять лагерь, пока отряд уходит на задание. Вскоре на них обрушивается немецкая бомбардировка.

Чудом выжив, они возвращаются в родную деревню. Но там их ждёт страшная картина — каратели уже побывали здесь. Затем Флёра становится свидетелем ещё более ужасных событий в соседнем посёлке. Фильм «Иди и смотри» показывает войну через глаза ребёнка, постепенно лишающегося всего.

«Фильм совершенно жуткий, но нас на него водили всем классом, и не заморачивались здоровьем нашей психики», «Смотрела частями, потому что смотреть сразу полностью просто не смогла», — пишут зрители.

«Семья вурдалаков»

В ленте «Семья вурдалаков» московского журналиста Игоря отправляют в командировку в глухую деревню. Он останавливается в семье недавно умершего Якова. В доме царит странная атмосфера — все говорят шёпотом и избегают произносить имя покойного.

Маленький внук нарушает запрет и называет деда вслух. Вскоре после этого Яков возвращается домой. Домочадцы молчаливо принимают его, делая вид, что рады. Но каждый понимает — вернулся не тот человек, которого они знали.