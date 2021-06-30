Меню
Отзывы о кинотеатре Sary Arka cinema Таир
Отзывы о кинотеатре Sary Arka cinema Таир
Отзывы о кинотеатре Sary Arka cinema Таир
Оятулло Каландаров
30 июня 2021, 01:54
Оценка
Очень хорошее место
30 июня 2021, 01:54
0
0
Ответить
Екатерина Дрягина
13 июля 2022, 23:05
Все вроде бы не плохо, но можно было бы и кондиционеры включать🥴 дышать не чем 😒
13 июля 2022, 23:05
0
0
Ответить
Али Фиткуллов
6 ноября 2022, 07:30
Оценка
Классное место
6 ноября 2022, 07:30
0
0
Ответить
Лариса Ли
28 марта 2023, 16:18
Оценка
Не убираются в уборном. Противно заходить. Или просто плохая работа тех. Персон
28 марта 2023, 16:18
0
0
Ответить
28 июля 2023, 19:08
Билеты стоят очень дорого
28 июля 2023, 19:08
1
0
Ответить
Mariya Nazarenko
23 сентября 2023, 15:36
Оценка
На детском сеансе хруст и шелест пачек от чипс чуть не заглушал само кино. Запах от этого всего стоял невыносимый. Сотрудница кинотеатра попыталась хоть как-то спасти ситуацию, включив кондиционер. В итоге стало ещё и холодно🤦🏼♀️ мы ушли с сеанса. Вопрос конечно не только к кинотеатру, сама культура нашего общества.. будто кинотеатр это единственное место и случай для поедания чипсов. К слову, горячий поп-корн с различными вкусами там к продаже почему-то запрещен, с ним бы было поприятнее))
23 сентября 2023, 15:36
0
0
Ответить
Jon Snow
6 мая 2024, 18:51
Здравствуйте
6 мая 2024 года 20:30
Кассир не пустил на сеанс
Якобы не совподает лицо с удостоверением
Примите меры
Или пусть мелицианеры стоят возле кассы, и проверяют удостоверение
Я возмущен обслуживанием этого кенатиатра 😡
6 мая 2024, 18:51
0
0
Ответить
нона ирише
14 июля 2024, 19:00
Оценка
Мультик - класс , но еда! это ужас. вчера брали гамбургеры , а сегодня не отходим от унитаза !!! Цена - ужас какая дорогая, а качество 0 . Не советую что-то брать в магазине возле зала.
14 июля 2024, 19:00
0
0
Ответить
Esa Suleiman
14 марта 2025, 19:00
Оценка
Ассалаумалейкум !!
С собой напитками не пускают, должны купить у них а у них цена ужас дорого!!! Разберитесь пожалуйста, или я обращусь на акимат.
14 марта 2025, 19:00
0
0
Ответить
