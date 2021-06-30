Menu
Kinoafisha
Karaganda, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha Karaganda
Cinemas
Sary Arka cinema Tair
Sary Arka cinema Tair Cinema Reviews
Sary Arka cinema Tair Cinema Reviews
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Sary Arka cinema Tair Cinema Reviews
All about the cinema
Comments
Discuss in Chat (ru)
New
Top
Write review
Оятулло Каландаров
30 June 2021, 01:54
Vote
Очень хорошее место
30 June 2021, 01:54
0
0
Reply
Екатерина Дрягина
13 July 2022, 23:05
Все вроде бы не плохо, но можно было бы и кондиционеры включать🥴 дышать не чем 😒
13 July 2022, 23:05
0
0
Reply
Али Фиткуллов
6 November 2022, 07:30
Vote
Классное место
6 November 2022, 07:30
0
0
Reply
Лариса Ли
28 March 2023, 16:18
Vote
Не убираются в уборном. Противно заходить. Или просто плохая работа тех. Персон
28 March 2023, 16:18
0
0
Reply
28 July 2023, 19:08
Билеты стоят очень дорого
28 July 2023, 19:08
1
0
Reply
Mariya Nazarenko
23 September 2023, 15:36
Vote
На детском сеансе хруст и шелест пачек от чипс чуть не заглушал само кино. Запах от этого всего стоял невыносимый. Сотрудница кинотеатра попыталась хоть как-то спасти ситуацию, включив кондиционер. В итоге стало ещё и холодно🤦🏼♀️ мы ушли с сеанса. Вопрос конечно не только к кинотеатру, сама культура нашего общества.. будто кинотеатр это единственное место и случай для поедания чипсов. К слову, горячий поп-корн с различными вкусами там к продаже почему-то запрещен, с ним бы было поприятнее))
23 September 2023, 15:36
0
0
Reply
Jon Snow
6 May 2024, 18:51
Здравствуйте
6 мая 2024 года 20:30
Кассир не пустил на сеанс
Якобы не совподает лицо с удостоверением
Примите меры
Или пусть мелицианеры стоят возле кассы, и проверяют удостоверение
Я возмущен обслуживанием этого кенатиатра 😡
6 May 2024, 18:51
0
0
Reply
нона ирише
14 July 2024, 19:00
Vote
Мультик - класс , но еда! это ужас. вчера брали гамбургеры , а сегодня не отходим от унитаза !!! Цена - ужас какая дорогая, а качество 0 . Не советую что-то брать в магазине возле зала.
14 July 2024, 19:00
0
0
Reply
Esa Suleiman
14 March 2025, 19:00
Vote
Ассалаумалейкум !!
С собой напитками не пускают, должны купить у них а у них цена ужас дорого!!! Разберитесь пожалуйста, или я обращусь на акимат.
14 March 2025, 19:00
0
0
Reply
Only registered users can comment
Log in using
VK
OK
By logging in, you agree to the
terms of use
Authorisation by email
Discussing now
Сарыжайлау 3D
14 comments
Сары-Арка 3D
14 comments
Kinoplexx City Mall
10 comments
Sary Arka cinema (Майкудук)
20 comments
Ленина 3D
1 comment
Дворец культуры горняков
3 comments
Now Playing
New Releases
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Let's Play in the Woods
2024, Mexico, Horror
Zhas emes zhubaylar
2025, Kazakhstan, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree
6 мая 2024 года 20:30
Кассир не пустил на сеанс
Якобы не совподает лицо с удостоверением
Примите меры
Или пусть мелицианеры стоят возле кассы, и проверяют удостоверение
Я возмущен обслуживанием этого кенатиатра 😡
С собой напитками не пускают, должны купить у них а у них цена ужас дорого!!! Разберитесь пожалуйста, или я обращусь на акимат.
Authorisation by email