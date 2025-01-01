Menu
Sary Arka cinema Tair
g. Karaganda, ul. Kosmonavtov, 1V
1.5 km
Kinoplexx City Mall
g. Karaganda, prosp. B.Zhyrau, 59/2, TTs «City MALL», 3 etazh
1.5 km
Dvorets kultury gornyakov
g. Karaganda, pr. Buhar zhyrau, 32
2 km
Saryzhaylau 3D
g. Karaganda, prosp. Buhar zhyrau, 32
2 km
Lenina 3D
g. Karaganda, ul. Lenina, 61/1
2.2 km
Sary-Arka 3D
g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
4 km
Sary Arka cinema (Maykuduk)
g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
12.2 km
Premera 3D
g. Temirtau, prosp. Metallurgov, 22A, TD «Elem»
30.1 km
Komsomolets 3D
g. Temirtau, prosp. Respubliki, 45
30.5 km
Kinoplexx Kosshy
g. Kosshy, ul. Respubliki, 11 (2 etazh)
181 km
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
187 km
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
190 km
