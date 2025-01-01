Menu
1
Sary Arka cinema (Maykuduk)
g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
20 reviews
2
Kinoplexx City Mall
g. Karaganda, prosp. B.Zhyrau, 59/2, TTs «City MALL», 3 etazh
10 reviews
3
Sary-Arka 3D
g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
14 reviews
4
Saryzhaylau 3D
g. Karaganda, prosp. Buhar zhyrau, 32
14 reviews
5
Sary Arka cinema Tair
g. Karaganda, ul. Kosmonavtov, 1V
9 reviews
6
Lenina 3D
g. Karaganda, ul. Lenina, 61/1
1 review
7
Dvorets kultury gornyakov
g. Karaganda, pr. Buhar zhyrau, 32
3 reviews
