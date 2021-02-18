Menu
Sary Arka cinema (Maykuduk)
Sary Arka cinema (Maykuduk)
Karaganda
Address
g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
Phone
+7 (7212) 79-27-79
/ касса
8.3
17
votes
In overall ranking 1
1
Cinema reviews
Диана Ахметжанова
18 February 2021, 16:09
Очень не доброжелательные персоналы,какие то недовольные например стою я в уборной приходит тех.персонал и говарит что вы стоите? сеа́нс уже начался…
Анастасия Третьякова
24 January 2021, 10:59
Здравствуйте не берут трубку тоже на сотовый званю не берут и на домашний тоже не берут
Now Playing
New Releases
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Let's Play in the Woods
2024, Mexico, Horror
Zhas emes zhubaylar
2025, Kazakhstan, Comedy
