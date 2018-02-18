Menu
Ануар Сагатов
18 February 2018, 11:23
Здравствуйте. До вас хер дозвонится. 50 раз звонил не поднимают телефон
18 February 2018, 11:23
5
1
Reply
Киноафиша.инфо
19 February 2018, 13:28
in reply to a message
Ануар Сагатов от 18 February 2018, 11:23
Добрый день! Спасибо, выясним, в чем дело.
19 February 2018, 13:28
1
0
Reply
Анастасия Третьякова
24 January 2021, 10:59
Здравствуйте не берут трубку тоже на сотовый званю не берут и на домашний тоже не берут
24 January 2021, 10:59
5
0
Reply
Диана Ахметжанова
18 February 2021, 16:09
Очень не доброжелательные персоналы,какие то недовольные например стою я в уборной приходит тех.персонал и говарит что вы стоите? сеа́нс уже начался будто выгнали раз и да это не первый раз когда нас выгоняют тех.персонал. Так же про гардеробщицу не сидит в рабочее время на месте и ещё разговоривает по телефону в рабочее время. И какой то мужчина сказал нам когда мы хотели забрать куртки, почему не забрали сразу ещё так не довольна говарит. Незнаю как называется персонал который продаёт еду. Она вообще не довольная если не нравиться робота пусть выходит. Это не уважение к клиентам.
18 February 2021, 16:09
6
1
Reply
Сашенька Тэйлор
12 December 2021, 12:22
А что со временем??? В час дня, потом полдевятого😤😕 вечера и в 12 ночи???!!! Между нет сеансов??!!! Что за ерунда? Нам бы как раз с 15:00 до 19:00 сходить ....
12 December 2021, 12:22
3
0
Reply
Marty Hosselton
17 December 2021, 16:01
Vote
Что за бардак творится в этом кинотеатре??? Второй день продолжаются попытки моих детей попасть туда! Вчера, 16 декабря им продали билеты на места, которые были уже проданы. Персонал не растерялся, посадил детей на стулья, в проходе, на два с половиной часа! После жалоб родителям, мама одного из мальчиков дозвонилась в кинотеатр, но те снова не растерялись и сочинили историю о том как дети обманным якобы способом проникли в зал. Тогда зачем обманщикам дали стулья, непонятно. У детей на руках были билеты и их проверили входе в зал. Мы, родители потребовали вернуть деньги. Деньги вернули правда. Сегодня одна из мам купила спокойно сама билеты детям заранее на завтра, но когда еще одна одноклассница решила присоединиться и пришла за билетами, отстояв огромную очередь, ей заявила кассирша, что билеты на завтра продаются без сдачи. Бедная девчонка пошла менять деньги, когда вернулась, снова отстояла очередь, но ей заявили, что сначала она продаст все билеты на сегодня, а потом продаст ей на завтра и... ушла куда-то! Ребенок продолжает стоять и ждать эту курицу! Дозвониться туда практически невозможно!
17 December 2021, 16:01
4
0
Reply
Кристина Фёдорова
17 December 2021, 16:31
Кассиры оставляют желать лучшего.Такое ощущение складывается,что они не на работе,а у себя дома,и их тревожат,всякие там людишки,которым приспичило попасть в кинотеатр.Кстати,детям вообще хамят,не скрывая!
Очень хорошо и удобно когда кинотеатр находится рядом и не нужно никуда ехать,хочется лишь пожелать-поменяйте персонал!У вас там тётеньки из 50х годов,видимо устали и им хочется тишины.пусть сидят дома!
17 December 2021, 16:31
4
0
Reply
Алиса Alisa
20 January 2022, 09:44
in reply to a message
Кристина Фёдорова от 17 December 2021, 16:31
А что думаешь что молодёжь будет там работать за такие копейки. Поймите там люди работают с утра до ночи. И каждый клиент мозг выносит. Хотя-бы вы люди вели себя прилично. А-то как дикари прибежали в этот кинотеатр как будто ни когда фильмы не видели. Не нравится сиди дома и смотри на телике. Сейчас нет проблем посмотреть фильмы. На ютубе их валом смотри не пересмотришься.
20 January 2022, 09:44
0
1
Reply
Алиса Alisa
20 January 2022, 09:49
in reply to a message
Marty Hosselton от 17 December 2021, 16:01
Мне вам мой совет сидите дома и смотрите фильмы. Как будто сейчас дефицит посмотреть кино или мультик. Что бежать сразу в кинотеатр
20 January 2022, 09:49
0
3
Reply
Алиса Alisa
20 January 2022, 09:50
in reply to a message
Ануар Сагатов от 18 February 2018, 11:23
Зачем звонить. На сайте всё есть
20 January 2022, 09:50
0
1
Reply
Алиса Alisa
20 January 2022, 09:52
in reply to a message
Сашенька Тэйлор от 12 December 2021, 12:22
Вам так другим по другому. И что всем угадить. Всем не угадишь
20 January 2022, 09:52
0
1
Reply
Арман Турсынакын
20 May 2022, 19:03
Не берут трубку и еще нету расписание и очень дорого и персоналы плохие
20 May 2022, 19:03
1
0
Reply
Манджиро Сано
8 July 2023, 19:00
Vote
Хороший кинотиатер
8 July 2023, 19:00
1
0
Reply
mpopka11
5 November 2023, 20:20
in reply to a message
Алиса Alisa от 20 January 2022, 09:49
Не ваши деньги и не ваши проблемы, если у вас нет денег на билет смотрите дома и не все мультики легко найти в интернете, а тут и вправду виноват кинотеатр, заберите своё поганый совет
5 November 2023, 20:20
1
0
Reply
mpopka11
5 November 2023, 20:22
in reply to a message
Алиса Alisa от 20 January 2022, 09:44
Если тебе портят настрое не надо портить и хамить другим и также заткни свой рот и не заступайся за людей которое не правы
5 November 2023, 20:22
0
0
Reply
Ариадна Проскурякова
6 March 2024, 11:53
in reply to a message
Алиса Alisa от 20 January 2022, 09:49
Vote
Фу, душнила
6 March 2024, 11:53
1
0
Reply
Veronika Flaucher
13 June 2024, 07:12
Крайнее негодование по поводу расписания. Ждем выход любимого мультфильма, в итоге нет расписания. Не проще ли сделать на неделю вперед. Сейчас же все через Интернет 🙄
13 June 2024, 07:12
0
0
Reply
kolyupess
17 June 2024, 16:23
Vote
Отличный кинотеатр!
Лучший звук в городе!
Большой, удобный зал.
А что касается персонала, видимо как аукнется так и откликнется, нам никто ни разу не грубил. Моя вам рекомендация - будет вежливы и доброжелательны и воздастся тем же!
17 June 2024, 16:23
1
0
Reply
Аслан Русланұлы
16 October 2024, 20:56
Vote
Очень классный кинотеатр классная графика и звук реалистичный всем советую😁😁
16 October 2024, 20:56
1
0
Reply
Ilya Urymcev
8 December 2024, 15:38
Здравствуйте,крайне не приятные люди по телефону инфу не дают,грубят,если не нравится работа меняй работу и не порть настроение людям
8 December 2024, 15:38
0
0
Reply
