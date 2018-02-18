Меню
Отзывы о кинотеатре Sary Arka cinema (Майкудук)
Отзывы о кинотеатре Sary Arka cinema (Майкудук)
Отзывы о кинотеатре Sary Arka cinema (Майкудук)
Ануар Сагатов
18 февраля 2018, 11:23
Здравствуйте. До вас хер дозвонится. 50 раз звонил не поднимают телефон
18 февраля 2018, 11:23
5
1
Ответить
Киноафиша.инфо
19 февраля 2018, 13:28
в ответ на сообщение
Ануар Сагатов от 18 февраля 2018, 11:23
Добрый день! Спасибо, выясним, в чем дело.
19 февраля 2018, 13:28
1
0
Ответить
Анастасия Третьякова
24 января 2021, 10:59
Здравствуйте не берут трубку тоже на сотовый званю не берут и на домашний тоже не берут
24 января 2021, 10:59
5
0
Ответить
Диана Ахметжанова
18 февраля 2021, 16:09
Очень не доброжелательные персоналы,какие то недовольные например стою я в уборной приходит тех.персонал и говарит что вы стоите? сеа́нс уже начался будто выгнали раз и да это не первый раз когда нас выгоняют тех.персонал. Так же про гардеробщицу не сидит в рабочее время на месте и ещё разговоривает по телефону в рабочее время. И какой то мужчина сказал нам когда мы хотели забрать куртки, почему не забрали сразу ещё так не довольна говарит. Незнаю как называется персонал который продаёт еду. Она вообще не довольная если не нравиться робота пусть выходит. Это не уважение к клиентам.
18 февраля 2021, 16:09
6
1
Ответить
Сашенька Тэйлор
12 декабря 2021, 12:22
А что со временем??? В час дня, потом полдевятого😤😕 вечера и в 12 ночи???!!! Между нет сеансов??!!! Что за ерунда? Нам бы как раз с 15:00 до 19:00 сходить ....
12 декабря 2021, 12:22
3
0
Ответить
Marty Hosselton
17 декабря 2021, 16:01
Оценка
Что за бардак творится в этом кинотеатре??? Второй день продолжаются попытки моих детей попасть туда! Вчера, 16 декабря им продали билеты на места, которые были уже проданы. Персонал не растерялся, посадил детей на стулья, в проходе, на два с половиной часа! После жалоб родителям, мама одного из мальчиков дозвонилась в кинотеатр, но те снова не растерялись и сочинили историю о том как дети обманным якобы способом проникли в зал. Тогда зачем обманщикам дали стулья, непонятно. У детей на руках были билеты и их проверили входе в зал. Мы, родители потребовали вернуть деньги. Деньги вернули правда. Сегодня одна из мам купила спокойно сама билеты детям заранее на завтра, но когда еще одна одноклассница решила присоединиться и пришла за билетами, отстояв огромную очередь, ей заявила кассирша, что билеты на завтра продаются без сдачи. Бедная девчонка пошла менять деньги, когда вернулась, снова отстояла очередь, но ей заявили, что сначала она продаст все билеты на сегодня, а потом продаст ей на завтра и... ушла куда-то! Ребенок продолжает стоять и ждать эту курицу! Дозвониться туда практически невозможно!
17 декабря 2021, 16:01
4
0
Ответить
Кристина Фёдорова
17 декабря 2021, 16:31
Кассиры оставляют желать лучшего.Такое ощущение складывается,что они не на работе,а у себя дома,и их тревожат,всякие там людишки,которым приспичило попасть в кинотеатр.Кстати,детям вообще хамят,не скрывая!
Очень хорошо и удобно когда кинотеатр находится рядом и не нужно никуда ехать,хочется лишь пожелать-поменяйте персонал!У вас там тётеньки из 50х годов,видимо устали и им хочется тишины.пусть сидят дома!
17 декабря 2021, 16:31
4
0
Ответить
Алиса Alisa
20 января 2022, 09:44
в ответ на сообщение
Кристина Фёдорова от 17 декабря 2021, 16:31
А что думаешь что молодёжь будет там работать за такие копейки. Поймите там люди работают с утра до ночи. И каждый клиент мозг выносит. Хотя-бы вы люди вели себя прилично. А-то как дикари прибежали в этот кинотеатр как будто ни когда фильмы не видели. Не нравится сиди дома и смотри на телике. Сейчас нет проблем посмотреть фильмы. На ютубе их валом смотри не пересмотришься.
20 января 2022, 09:44
0
1
Ответить
Алиса Alisa
20 января 2022, 09:49
в ответ на сообщение
Marty Hosselton от 17 декабря 2021, 16:01
Мне вам мой совет сидите дома и смотрите фильмы. Как будто сейчас дефицит посмотреть кино или мультик. Что бежать сразу в кинотеатр
20 января 2022, 09:49
0
3
Ответить
Алиса Alisa
20 января 2022, 09:50
в ответ на сообщение
Ануар Сагатов от 18 февраля 2018, 11:23
Зачем звонить. На сайте всё есть
20 января 2022, 09:50
0
1
Ответить
Алиса Alisa
20 января 2022, 09:52
в ответ на сообщение
Сашенька Тэйлор от 12 декабря 2021, 12:22
Вам так другим по другому. И что всем угадить. Всем не угадишь
20 января 2022, 09:52
0
1
Ответить
Арман Турсынакын
20 мая 2022, 19:03
Не берут трубку и еще нету расписание и очень дорого и персоналы плохие
20 мая 2022, 19:03
1
0
Ответить
Манджиро Сано
8 июля 2023, 19:00
Оценка
Хороший кинотиатер
8 июля 2023, 19:00
1
0
Ответить
mpopka11
5 ноября 2023, 20:20
в ответ на сообщение
Алиса Alisa от 20 января 2022, 09:49
Не ваши деньги и не ваши проблемы, если у вас нет денег на билет смотрите дома и не все мультики легко найти в интернете, а тут и вправду виноват кинотеатр, заберите своё поганый совет
5 ноября 2023, 20:20
1
0
Ответить
mpopka11
5 ноября 2023, 20:22
в ответ на сообщение
Алиса Alisa от 20 января 2022, 09:44
Если тебе портят настрое не надо портить и хамить другим и также заткни свой рот и не заступайся за людей которое не правы
5 ноября 2023, 20:22
0
0
Ответить
Ариадна Проскурякова
6 марта 2024, 11:53
в ответ на сообщение
Алиса Alisa от 20 января 2022, 09:49
Оценка
Фу, душнила
6 марта 2024, 11:53
1
0
Ответить
Veronika Flaucher
13 июня 2024, 07:12
Крайнее негодование по поводу расписания. Ждем выход любимого мультфильма, в итоге нет расписания. Не проще ли сделать на неделю вперед. Сейчас же все через Интернет 🙄
13 июня 2024, 07:12
0
0
Ответить
kolyupess
17 июня 2024, 16:23
Оценка
Отличный кинотеатр!
Лучший звук в городе!
Большой, удобный зал.
А что касается персонала, видимо как аукнется так и откликнется, нам никто ни разу не грубил. Моя вам рекомендация - будет вежливы и доброжелательны и воздастся тем же!
17 июня 2024, 16:23
1
0
Ответить
Аслан Русланұлы
16 октября 2024, 20:56
Оценка
Очень классный кинотеатр классная графика и звук реалистичный всем советую😁😁
16 октября 2024, 20:56
1
0
Ответить
Ilya Urymcev
8 декабря 2024, 15:38
Здравствуйте,крайне не приятные люди по телефону инфу не дают,грубят,если не нравится работа меняй работу и не порть настроение людям
8 декабря 2024, 15:38
0
0
Ответить
