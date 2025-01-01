Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Караганды Кинотеатры Sary Arka cinema (Майкудук) Расписание сеансов кинотеатра «Sary Arka cinema (Майкудук)»

Расписание сеансов кинотеатра «Sary Arka cinema (Майкудук)»

Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
10.4 км
Ленина 3D ул. Ленина, 61/1
5
12.5 км
Сарыжайлау 3D просп. Бухар жырау, 32
5
12.5 км
Дворец культуры горняков пр. Бухар жырау, 32
5
13.2 км
Kinoplexx City Mall просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
5
13.5 км
Sary Arka cinema Таир ул. Космонавтов, 1В
5
14.3 км
Сары-Арка 3D просп. Строителей, 6
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше