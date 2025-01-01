Меню
Киноафиша Караганды
Кинотеатры
Sary Arka cinema (Майкудук)
Расписание сеансов кинотеатра «Sary Arka cinema (Майкудук)»
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
10.4
км
Ленина 3D
ул. Ленина, 61/1
5
12.5
км
Сарыжайлау 3D
просп. Бухар жырау, 32
5
12.5
км
Дворец культуры горняков
пр. Бухар жырау, 32
5
13.2
км
Kinoplexx City Mall
просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
5
13.5
км
Sary Arka cinema Таир
ул. Космонавтов, 1В
5
14.3
км
Сары-Арка 3D
просп. Строителей, 6
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
