Киноафиша Караганды Кинотеатры Дворец культуры горняков

Дворец культуры горняков

Караганда
Адрес
г. Караганда, пр. Бухар жырау, 32
мало голосов Оцените
4 голоса
Отзывы о кинотеатре

rtydfgrty43 15 июня 2023, 12:00
Очень хороший кинотеатр всегда хожу на фильмы здесь
Tatiyana 16 ноября 2023, 05:16
Очень нравится смотреть в этом кинотеатре. Приятный и доступный.
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
