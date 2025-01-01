Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Караганды Кинотеатры Дворец культуры горняков Кинотеатр Дворец культуры горняков (Караганда) на карте

Кинотеатр Дворец культуры горняков (Караганда) на карте

Кинотеатр Дворец культуры горняков (Караганда) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

0 метров
Сарыжайлау 3D просп. Бухар жырау, 32
5
1.1 км
Kinoplexx City Mall просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
5
2.1 км
Ленина 3D ул. Ленина, 61/1
5
2.9 км
Sary Arka cinema Таир ул. Космонавтов, 1В
5
5.8 км
Сары-Арка 3D просп. Строителей, 6
5
12.5 км
Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше