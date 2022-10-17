Кинотеатр Сары-Арка 3D расположен в Караганде на проспекте Строителей. Гостей встречают два комфортабельных кинозала: Синий зал на 140 мест и Большой зал на 384 места. Примечательно, что Большой зал в кинотеатре Сары-Арка 3D является самым большим в Караганде.

Здесь установлено новейшее проекционное оборудование: BARCO 20c и BARCO 32b, акустическая система DOLBY DIGITAL с эффектом присутствия. Помимо кинотеатра в здании Сары-Арка открыта лаборатория развлечений Magic lab для детей, зона Xbox-One, современный лобби-бар и ароматный кофе в кафе KoffeeRoom Saryarka.

