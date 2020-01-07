Меню
Карина Снежная
7 января 2020, 21:45
Оценка
Добрый вечер,уважаемая администрация кинотеатра.
Сегодня с другом посетили ваш кинотеатр, решили сходить в кино,но и по времени попали на мюзикл "Кошки ". Перед покупкой спросили у работников на каком языке титры и поют ли на русском. На что нам ответили : "Смотрите в интернете". В интернете подобной информации я не нашла.
В итоге пели на английском,титры на казахском. Я не знаю ни тот язык,ни этот.
Что это за безобразие?! Билеты стоят не копейки!!! Неужели не совестно так поступать ?!
Даже до середины не досмотрели. Пустая трата денег.
7 января 2020, 21:45
3
4
Ответить
v.h0111
18 января 2020, 16:49
Плохо то что возрват бтлетов не делаете, если человек по фатку не был на сеансе
18 января 2020, 16:49
0
1
Ответить
Дашуля ❤❤
5 июня 2021, 10:36
Здравствуйте Есть фильм пальма
5 июня 2021, 10:36
0
0
Ответить
Неизвестный Чел
15 декабря 2021, 15:12
Как вернуть билет если кино еще не началось?
15 декабря 2021, 15:12
0
0
Ответить
Damesh Ayapbek
21 мая 2022, 13:40
в ответ на сообщение
Карина Снежная от 7 января 2020, 21:45
Надо знать язык родной страны
21 мая 2022, 13:40
5
3
Ответить
Альбина Сагадибекова
17 октября 2022, 12:22
в ответ на сообщение
Карина Снежная от 7 января 2020, 21:45
это вам неужели не стыдно жить здесь и не знать язык, за столько лет можно было и выучить
17 октября 2022, 12:22
7
3
Ответить
Светлана Мялкина (Шабанова)
25 февраля 2023, 08:44
в ответ на сообщение
Альбина Сагадибекова от 17 октября 2022, 12:22
Националистка! Может они и знают отдельные слова, предложения. Они не обязаны дома разговаривать на твоём языке. Поэтому и не знаю его как ты
25 февраля 2023, 08:44
1
4
Ответить
Татьяна Бугакова
9 сентября 2023, 06:12
в ответ на сообщение
Damesh Ayapbek от 21 мая 2022, 13:40
А если я проездом? Тоже выучить именно для кинотеатра?
9 сентября 2023, 06:12
0
3
Ответить
Aidos Kulmaganbetov
27 сентября 2023, 18:30
в ответ на сообщение
Татьяна Бугакова от 9 сентября 2023, 06:12
А вы когда в Стамбуле или в Берлин также возмущаетесь? Что прокат у них на их языке?!
27 сентября 2023, 18:30
2
0
Ответить
Арман Бекботаев
12 октября 2023, 09:32
в ответ на сообщение
Светлана Мялкина (Шабанова) от 25 февраля 2023, 08:44
Прежде чем говорить националистка, читайте Конституцию что там написано про язык
12 октября 2023, 09:32
2
0
Ответить
Гульмира Сағатбекова
16 июня 2024, 13:39
Оценка
Қайырлы күн!«Ойжұмбақ 2»неге ыңғайсыз уақытқа қойылған, кешкі уақытқа қойсаңыздар, жұмыстан кейін барғанға жақсы болар еді.
16 июня 2024, 13:39
1
0
Ответить
I'll be beck
26 мая 2025, 16:32
Сәлеметсіздер ме! Лило мен Ститчтің қазқша көрсетілімдері болады ма?
26 мая 2025, 16:32
0
0
Ответить
snelstas04
10 июля 2025, 18:23
Оценка
Хороший кинотятр
10 июля 2025, 18:23
0
0
Ответить
baibekova.aliya
1 сентября 2025, 09:47
в ответ на сообщение
Альбина Сагадибекова от 17 октября 2022, 12:22
А зачем учить нам и так комфортно
1 сентября 2025, 09:47
0
0
Ответить
