Kinoafisha Karaganda
Cinemas
Sary-Arka 3D
Sary-Arka 3D Cinema Reviews
Sary-Arka 3D Cinema Reviews
Карина Снежная
7 January 2020, 21:45
Vote
Добрый вечер,уважаемая администрация кинотеатра.
Сегодня с другом посетили ваш кинотеатр, решили сходить в кино,но и по времени попали на мюзикл "Кошки ". Перед покупкой спросили у работников на каком языке титры и поют ли на русском. На что нам ответили : "Смотрите в интернете". В интернете подобной информации я не нашла.
В итоге пели на английском,титры на казахском. Я не знаю ни тот язык,ни этот.
Что это за безобразие?! Билеты стоят не копейки!!! Неужели не совестно так поступать ?!
Даже до середины не досмотрели. Пустая трата денег.
7 January 2020, 21:45
3
4
Reply
v.h0111
18 January 2020, 16:49
Плохо то что возрват бтлетов не делаете, если человек по фатку не был на сеансе
18 January 2020, 16:49
0
1
Reply
Дашуля ❤❤
5 June 2021, 10:36
Здравствуйте Есть фильм пальма
5 June 2021, 10:36
0
0
Reply
Неизвестный Чел
15 December 2021, 15:12
Как вернуть билет если кино еще не началось?
15 December 2021, 15:12
0
0
Reply
Damesh Ayapbek
21 May 2022, 13:40
in reply to a message
Карина Снежная от 7 January 2020, 21:45
Надо знать язык родной страны
21 May 2022, 13:40
5
3
Reply
Альбина Сагадибекова
17 October 2022, 12:22
in reply to a message
Карина Снежная от 7 January 2020, 21:45
это вам неужели не стыдно жить здесь и не знать язык, за столько лет можно было и выучить
17 October 2022, 12:22
7
3
Reply
Светлана Мялкина (Шабанова)
25 February 2023, 08:44
in reply to a message
Альбина Сагадибекова от 17 October 2022, 12:22
Националистка! Может они и знают отдельные слова, предложения. Они не обязаны дома разговаривать на твоём языке. Поэтому и не знаю его как ты
25 February 2023, 08:44
1
4
Reply
Татьяна Бугакова
9 September 2023, 06:12
in reply to a message
Damesh Ayapbek от 21 May 2022, 13:40
А если я проездом? Тоже выучить именно для кинотеатра?
9 September 2023, 06:12
0
3
Reply
Aidos Kulmaganbetov
27 September 2023, 18:30
in reply to a message
Татьяна Бугакова от 9 September 2023, 06:12
А вы когда в Стамбуле или в Берлин также возмущаетесь? Что прокат у них на их языке?!
27 September 2023, 18:30
2
0
Reply
Арман Бекботаев
12 October 2023, 09:32
in reply to a message
Светлана Мялкина (Шабанова) от 25 February 2023, 08:44
Прежде чем говорить националистка, читайте Конституцию что там написано про язык
12 October 2023, 09:32
2
0
Reply
Гульмира Сағатбекова
16 June 2024, 13:39
Vote
Қайырлы күн!«Ойжұмбақ 2»неге ыңғайсыз уақытқа қойылған, кешкі уақытқа қойсаңыздар, жұмыстан кейін барғанға жақсы болар еді.
16 June 2024, 13:39
1
0
Reply
I'll be beck
26 May 2025, 16:32
Сәлеметсіздер ме! Лило мен Ститчтің қазқша көрсетілімдері болады ма?
26 May 2025, 16:32
0
0
Reply
snelstas04
10 July 2025, 18:23
Vote
Хороший кинотятр
10 July 2025, 18:23
0
0
Reply
baibekova.aliya
1 September 2025, 09:47
in reply to a message
Альбина Сагадибекова от 17 October 2022, 12:22
А зачем учить нам и так комфортно
1 September 2025, 09:47
0
0
Reply
