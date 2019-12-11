Меню
Киноафиша Караганды Кинотеатры Сарыжайлау 3D

Сарыжайлау 3D

Караганда
Адрес
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
Телефон

+7 (7212) 42-53-38 / касса

+7 (7212) 41-40-50 / автоответчик

О кинотеатре

Кинотеатр Сарыжайлау 3D был открыт в феврале 2011 года. С самого открытия данный кинотеатр является уникальной площадкой, которая предназначена не только для проведения досуга, но и для организации воспитательных и образовательных проектов. Здесь организовываются фестивали, выставки, уроки, вечера встреч и другие события кинотематики.

Репертуар кинотеатра разнообразный и составляется с учетом обязательной демонстрации картин казахстанского производства от киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Расписание сеансов в кинотеатре Сарыжайлау 3D
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
14:45 от 800 ₸ 20:15 от 800 ₸ ...
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
Сегодня 1 сеанс
18:25 от 800 ₸ ...
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 800 ₸ 22:10 от 800 ₸ ...
Зверопоезд
Зверопоезд
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 800 ₸ ...
Отзывы о кинотеатре

madoka1707 11 декабря 2019, 17:21
За такую цену это отличный кинотеатр, стыдно даже жаловаться
келлер 10 января 2021, 08:11
Очень хороший кинотеатр нашей молодости,а такие быки ,как д Михалков пусть ходят в свой паршивый кинрфлес
Фильмы в кинотеатре Сарыжайлау 3D

Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
14:45 от 800 ₸ 20:15 от 800 ₸
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса ужасы 2024, Мексика
2D, RU
18:25 от 800 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд ужасы 2025, США
2D, RU
12:10 от 800 ₸ 22:10 от 800 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
