Кинотеатр Сарыжайлау 3D был открыт в феврале 2011 года. С самого открытия данный кинотеатр является уникальной площадкой, которая предназначена не только для проведения досуга, но и для организации воспитательных и образовательных проектов. Здесь организовываются фестивали, выставки, уроки, вечера встреч и другие события кинотематики.

Репертуар кинотеатра разнообразный и составляется с учетом обязательной демонстрации картин казахстанского производства от киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.