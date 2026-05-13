Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Для Мортенсена лучшей сценой Арагорна во «Властелине колец» стала вовсе не коронация: это момент из первого фильма

Для Мортенсена лучшей сценой Арагорна во «Властелине колец» стала вовсе не коронация: это момент из первого фильма

13 мая 2026 07:00
Кадр из фильма «Властелин колец»

Один из самых трагичных моментов «Братства кольца».

Вигго Мортенсен спустя годы назвал любимую сцену во «Властелине колец» (2001–2003), и это не батальные подвиги Арагорна, а человеческий эпизод, который многие недооценивают. Речь о прощании с Боромиром — моменте, где герой впервые становится лидером по-настоящему, без меча и пафоса.

Почему Вигго выбрал именно прощание Арагорна и Боромира

В интервью Мортенсен признался: его любимая сцена — финал «Братства кольца», где Арагорн держит на руках умирающего Боромира. Тот получает три стрелы, погибает, защищая хоббитов, и именно в эти минуты между ними исчезает холодная дистанция, которая тянулась весь фильм.

И это выбор очень в духе самого Арагорна: никакой магии, монстров и эффектных «въездов» на коне. Два человека, которые до последнего спорили о судьбе Гондора, наконец говорят друг с другом честно — и это звучит громче любой битвы.

Боромир умирает героем — и признает свою главную ошибку

История Боромира в «Братстве кольца» долго идёт по нисходящей: его тянет к Кольцу, он нервничает, ломается, почти становится тем, кого сам бы презирал. Но Толкин и Джексон дают ему шанс выйти из этой ловушки достойно — через поступок, который нельзя «отыграть назад».

Он погибает, защищая Мерри и Пиппина, и в этот момент превращается из человека, который хотел власти ради спасения, в человека, который спасает без всякой власти. Поэтому его финальные слова Арагорну работают как искупление, а не как позднее раскаяние «для галочки».

Арагорн становится королём именно здесь — без трона и короны

Для Арагорна эта сцена — точка старта. До неё он всё ещё следопыт, который вроде бы ведёт отряд, но внутренне держится в стороне: слишком много страха перед наследием Исилдура, слишком много сомнений, что он вообще имеет право вести людей.

А потом умирающий Боромир произносит «мой король» — и это звучит как печать, которую уже нельзя стереть. В эту секунду Арагорн перестаёт быть человеком, который «может стать королём», и становится тем, кто обязан им быть.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор Читать дальше 14 мая 2026
Три суперхита из 90-х, которые сейчас Голливуд не стал бы снимать — и правильно! Ничего хорошего бы не вышло Три суперхита из 90-х, которые сейчас Голливуд не стал бы снимать — и правильно! Ничего хорошего бы не вышло Читать дальше 13 мая 2026
Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря Читать дальше 13 мая 2026
Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Читать дальше 13 мая 2026
Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA» Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA» Читать дальше 12 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb Читать дальше 11 мая 2026
Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Читать дальше 11 мая 2026
Эти фильмы зашли слишком далеко: 3 оскандалившихся хоррора, вдохновивших зрителей на реальные преступления Эти фильмы зашли слишком далеко: 3 оскандалившихся хоррора, вдохновивших зрителей на реальные преступления Читать дальше 11 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше