Первый фильм с любимыми Машей и Медведем: примерная дата выхода и другие известные подробности

12 мая 2026 13:00
Кадр из мультсериала "Маша и медведь"

Новость, которую ждали миллионы родителей и детей по всему миру. Впереди — первый большой фильм о любимых героях, и делают его совсем другие люди.

Кажется, у любопытной Маши и её терпеливого Медведя начинается новая глава. Да ещё какая — полнометражный фильм, который обещает показать героев такими, какими их задумывали с самого начала.

Десятого мая авторитетное издание Variety сообщило: создатель знаменитого 3D-анимационного сериала Олег Кузовков восстановил творческий контроль над своими персонажами. Лицензия, переданная в своё время компании Animaccord, истекла — и теперь Кузовков запускает собственный проект.

Что известно о новом фильме

Для производства полнометражной картины Олег Кузовков основал независимую анимационную студию Studio MiM. У неё два офиса — в Лос-Анджелесе и Москве. И это будет полностью самостоятельная работа, без участия Animaccord.

Студия уже поделилась первыми подробностями: «Творческая группа представит мировой аудитории обновленный образ персонажей, которые отправятся в новые приключения в своей уникальной, добродушной комедийной манере». Звучит обнадёживающе — дух старого доброго мультфильма обещают сохранить, но добавить свежести.

Завершить производство первого полнометражного фильма планируют к концу 2028 года. Ждать ещё долго, но ради любимых героев можно и потерпеть.

Сам Олег Кузовков не скрывает эмоций: «Я искренне тронут этой возможностью расширить мир „Маши и Медведя“ до его первого полнометражного фильма. Это захватывающий творческий вызов, который я с энтузиазмом принимаю, и моя замечательная, полная энергии и желания команда также полна энтузиазма воплотить его в жизнь с тем же духом, юмором и душевностью, которые сделали старый сериал таким любимым».

Немного истории

Напомним, Animaccord появился в 2008 году — именно тогда Кузовков собрал команду, в которую вошли художники-аниматоры, композитор Василий Богатирев и звукорежиссёр Борис Кутневич. Кстати, голос Медведя — это именно его работа. С тех пор прошло почти двадцать лет, а любовь к мультфильму только крепнет.

Что ж, будем ждать новостей со съёмочной площадки. Кажется, приключения Маши и Медведя выходят на новый уровень.

Ксения Беловицкая
